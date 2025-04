Il Canada ha scelto Mark Carney come primo ministro: l'ex direttore della Banca centrale canadese e di quella britannica dovrà affrontare i dazi di Donald Trump

Fonte: ANSA Mark Carney è il nuovo primo ministro del Canada

Il partito liberale del primo ministro uscente Mark Carney ha vinto le elezioni in Canada, anche se probabilmente non avrà la maggioranza assoluta dei seggi in Parlamento. A guidare il Paese sarà quindi l’ex direttore della Banca centrale canadese, che aveva sostituito Justin Trudeau dopo le sue dimissioni avvenute il 14 marzo scorso.

Carney è un economista di formazione e ha mantenuto la retorica dura del suo predecessore nei confronti dell’aggressività di Donald Trump. Questo ha riportato i Liberali, in crisi di consensi da mesi, in testa ai sondaggi e li ha portati a una vittoria che sembrava impossibile soltanto pochi mesi fa.

I Liberali hanno vinto le elezioni in Canada

Il leader del Partito Liberale canadese Mark Carney ha dichiarato la vittoria nelle elezioni politiche canadesi. Il conteggio ufficiale dà il suo partito al 43,5% e i Conservatori del suo sfidante Pierre Poilievre al 41,4%. Quest’ultimo ha ammesso la sconfitta, ma non è ancora certo che i Liberali avranno il controllo del Parlamento.

In caso contrario, dovrebbero formare un governo di minoranza e cercare un alleato, probabilmente il Bloc Québécois. Fino a pochi mesi fa i Conservatori erano dati in ampio vantaggio e i Liberali stavano attraversando una grave crisi di consensi che aveva portato alle dimissioni del premier Justin Trudeau. Tutto è cambiato però con l’elezione di Donald Trump alla Casa Bianca.

Il nuovo primo ministro canadese

Carney ha sostituito Trudeau e ha indetto elezioni anticipate. Entrambi i primi ministri però hanno risposto con forza alla retorica aggressiva e ai dazi di Trump. Il presidente americano ha più volte parlato del Canada come del 51esimo Stato degli Usa, un’espressione particolarmente sgradita alla popolazione canadese, che ha cominciato a boicottare i prodotti statunitensi nei supermercati.

I pesanti dazi imposti al Canada, poi parzialmente ritirati, sono stati un altro fattore decisivo nella vittoria dei Liberali. Il governo canadese ha risposto duramente alle tariffe di Trump, con ritorsioni decise e con un progressivo avvicinamento ad altri blocchi commerciali, come l’Unione europea.

Carney stesso ha dichiarato che l’economia e la difesa canadesi vanno ripensate completamente e che l’alleanza con gli Stati Uniti non è più da ritenersi solida e centrale come era stata in passato. La centralità dei temi economici ha favorito Carney, che è uno degli economisti più stimati del Canada.

Chi è Mark Carney, dalla banca centrale al governo

Prima di intraprendere una lunga carriera istituzionale, Carney ha lavorato per 13 anni per la banca di investimenti statunitense Goldman Sachs a New York, Londra, Tokyo e Toronto. I suoi risultati nel campo della finanza lo portano nel 2008, quando ha 48 anni, a guidare la Banca centrale canadese durante la peggiore crisi finanziaria degli ultimi 100 anni.

Cinque anni dopo il primo ministro inglese David Cameron lo chiama per dirigere la Bank of England, la banca centrale britannica. Durante questo mandato deve affrontare le conseguenze della Brexit sulla sterlina. A 60 anni, Carney sta affrontando la sua prima esperienza politica. Era infatti consigliere economico di Trudeau, ma non aveva mai partecipato prima a un’elezione.