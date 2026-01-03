Gli Usa bombardano il Venezuela: il contrasto alla droga è il pretesto, il controllo del petrolio e la rinascita del dollaro sono l'obiettivo

IPA / Photo Trump by Daniel Torok/White House/Planet Pix via ZUMA Press Wire/Shutterstock (16198818c) / Photo Maduro by Venezuelan President Office/UPI/Shutterstock (15942658e) Attacco a Caracas e minacce Usa: dietro la guerra alla droga c’è il petrolio.

Le bombe nella notte su Caracas sono il punto di non ritorno: gli Stati Uniti, passando dalle parole ai fatti, dimostrano che le minacce diplomatiche fatte al Venezuela non erano solo intimidazioni e che Donald Trump non ha alcun timore di passare dalle provocazioni verbali alla guerra aperta.

Nelle prime ore del mattino di sabato 3 gennaio, una serie di forti esplosioni ha colpito infrastrutture militari e strategiche nell’area metropolitana della capitale: dalla base aerea di La Carlota all’Accademia Militare di Mamo, fino all’aeroporto di Higuerote e al porto di La Guaira.

Gli Usa attaccano il Venezuela

Quartieri popolari e simbolici del chavismo, come il 23 de Enero, hanno registrato boati, sorvoli di aerei e blackout elettrici. Le immagini di grandi incendi e colonne di fumo, diffuse sui social e rilanciate dalle agenzie internazionali, hanno fatto il giro del mondo.

Il governo di Nicolás Maduro ha parlato di una “gravissima aggressione militare” da parte degli Stati Uniti, dichiarando lo stato di emergenza e chiamando alla mobilitazione popolare. Le bombe arrivano dopo settimane durante le quali Trump ha alzato la temperatura dello scontro con una flottiglia navale schierata nei Caraibi, con dichiarazioni sulla possibilità di attacchi terrestri e con l’affermazione che i giorni di Maduro sarebbero “contati”.

Ma dietro la cronaca delle bombe c’è una posta più grande che riguarda il petrolio, il potere regionale e la ridefinizione di un nuovo ordine mondiale.

Il Venezuela e la droga

La giustificazione dell’amministrazione Trump è nota: la lotta al narcotraffico. Washington accusa il Venezuela di essere un hub per il traffico di droga diretto verso gli Stati Uniti, di ospitare gruppi criminali come il Tren de Aragua e di vedere nel Cartel de los Soles una struttura guidata direttamente da Maduro.

Su questa base, gli Stati Uniti hanno designato organizzazioni venezuelane come Foreign Terrorist Organisations, raddoppiato la taglia sulla testa del presidente venezuelano e giustificato un massiccio dispiegamento militare nei Caraibi: portaerei, cacciatorpediniere, truppe e operazioni navali culminate nel sequestro di petroliere accusate di trasportare greggio sanzionato.

I dati, però, smontano la narrativa: gli stessi rapporti della Dea indicano che il Venezuela è un attore marginale nel traffico globale di stupefacenti, soprattutto se paragonato alla Colombia o al Messico. Il fentanyl, al centro della retorica trumpiana, non viene prodotto in Venezuela e arriva negli Stati Uniti quasi esclusivamente via terra dal confine meridionale.

Petrolio, risorse e controllo strategico

Il petrolio è il vero motore del conflitto: Caracas possiede le maggiori riserve di petrolio al mondo, un dato che da solo spiega perché il Paese continui a essere centrale nella strategia statunitense nonostante il suo peso relativamente modesto nella produzione globale attuale.

Le sanzioni hanno devastato l’industria petrolifera venezuelana, ma il potenziale è integro. Per Washington, il problema non è solo chi governa oggi il Venezuela, ma chi controllerà domani quelle risorse. Negli ultimi anni, Maduro ha stretto accordi energetici e minerari con Cina, Russia e Iran, offrendo a Pechino una doppia opportunità: accesso a energia a lungo termine e una presenza strategica nel cortile di casa degli Stati Uniti. Per Trump tutto ciò è inaccettabile.

L’obiettivo è impedire a potenze rivali di mettere radici in America Latina, soprattutto in settori chiave come energia, porti, infrastrutture critiche e telecomunicazioni. Il Venezuela oggi è diventato un tassello della nuova Dottrina Monroe, oggi riveduta e aggiornata nel Corollario Trump.

Gli Usa considerano il Venezuela fondamentale per almeno tre ragioni:

una lunga costa caraibica su rotte vitali per il commercio statunitense e il Canale di Panama;

petrolio, gas, oro e minerali critici;

un governo apertamente allineato con i rivali strategici degli Usa.

E la pressione militare serve non solo a colpire Maduro, ma a inviare un messaggio all’intera regione: la proiezione di potenze alternative agli Usa non sarà tollerata.

Cosa c’entra il dollaro

Negli ultimi anni, soprattutto dopo la guerra Ucraina-Russia, una quota crescente del commercio petrolifero mondiale si è sganciata dal dollaro, orientandosi verso lo yuan cinese e circuiti alternativi come la Borsa petrolifera di Shanghai. Cina, Russia, Iran, Venezuela e alcuni Paesi arabi stanno contribuendo alla formazione di un mercato energetico parallelo, riducendo l’efficacia delle sanzioni statunitensi e l’influenza finanziaria di Washington. Per gli Stati Uniti questo rappresenta una minaccia esistenziale. L’obiettivo degli Stati Uniti è ricondurre il petrolio venezuelano nell’orbita del dollaro.

Cosa potrebbe accadere in Venezuela

Secondo alcune ricostruzioni, il governo venezuelano avrebbe offerto a Washington una quota dominante delle proprie risorse energetiche e minerarie, dirottando le esportazioni dalla Cina agli Stati Uniti. Sarebbe il tentativo estremo di uscire dall’isolamento e salvare il regime.

Parallelamente, l’opposizione venezuelana guidata simbolicamente da María Corina Machado sta presentando ai mercati internazionali un futuro post-Maduro come una gigantesca occasione di business con privatizzazioni, apertura agli investimenti stranieri e smantellamento del sistema chavista. Si parla di oltre 1.700 miliardi di dollari di potenziale valore.

Per Washington, entrambe le opzioni sono appetibili. Ma l’intervento degli Usa in Venezuela, di fatto, giustifica quello della Russia in Ucraina. E apre le porte a quello della Cina a Taiwan.