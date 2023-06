Berlusconi e la rivelazione sui suoi quadri: quanto valgono

Da quando si è spento nella sua stanza dell’ospedale San Raffaele di Milano lo scorso lunedì 12 giugno, le ricostruzioni sulla vita, gli amori, gli affari e le passioni di Silvio Berlusconi si sono moltiplicate all’infinito sulle pagine dei quotidiani, nei talk show e sui siti delle agenzie, creando una sorta di contro narrazione, alimentata senza eccezioni da tutti i soggetti mediatici attivi nel panorama nazionale e internazionale.

Anche le piattaforme di streaming online hanno rispolverato le pellicole cinematografiche più celebri sul Cavaliere (da Il Caimano di Nanni Moretti riproposto da Amazon Prime , fino alla serie 1992 disponibile per gli abbonati a Now TV ), mentre i canali sportivi di ogni rete hanno realizzato vere e proprie puntate speciali per celebrare i successi del leader di Arcore nei 40 anni trascorsi come presidente del Milan .

Il racconto del venditore di quadri che ha portato le tele a casa di Silvio Berlusconi

Tra le tante testimonianze di chi ha potuto trascorrere parte della propria esperienza con il fondatore di Forza Italia, c’è anche il presentatore Alessandro Orlando, volto noto delle vendite televisive serali e notturne. Una navigata carriera nel piccolo schermo, tra emittenti locali e palinsesti nazionali, trascorsa alla ricerca del miglior acquirente per i prodotti esposti in offerta nelle fasce orarie del prime time (dalle 21 in poi), della seconda e della terza serata.

Il suo punto di forza sono sempre stati i quadri e – più in generale – tutte le opere d’arte di media e piccola dimensione che possono trovare posto nelle case di chiunque di noi. Ed è proprio grazie a questa tipologia di vendita che Orlando ha trovato un cliente davvero particolare, come raccontato in una sua recente intervista rilasciata al giornalista Edoardo Lusena e apparsa sul Corriere della Sera di sabato 17 giugno.

“Era il 2018 – ha esordito nel suo racconto – ed ero in diretta come ogni sera dalle 21 all’una di notte. Attorno alla mezzanotte era prassi mettere all’asta il quadro più importante della sessione: quella volta avevamo un dipinto di un pittore fiammingo risalente a fine Settecento, raffigurante una Madonna con un bambino. Alzo la cornetta e il primo interlocutore si identifica come Silvio Berlusconi, offrendo 50mila euro. Io non gli credo e riattacco senza troppi problemi”.

Quanto valgono i quadri acquistati da Silvio Berlusconi assieme a Marta Fascina

Il problema è che dopo poco questa persona – che prima aveva telefonato da un numero privato – richiama in redazione (questa volta dal fisso di casa) e lascia parlare una voce femminile, “che poi scoprimmo essere quella di Marta Fascina“. Uno choc vero e proprio per Alessandro Orlando che, una volta compreso il reale stato dei fatti, apre ufficialmente l’asta per il quadro olandese, poi aggiudicatosi proprio da Silvio Berlusconi per un valore di 62mila euro. “Sono andato io stesso ad Arcore a portarglielo, così ho avuto il piacere di fare la sua conoscenza”.

A quella prima visita ne seguirono altre 25: “Da me ha comprato oltre 2.500 quadri, rappresentanti prevalentemente figure sacre e nudi femminili, di cui oltre un migliaio provenienti dalla Russia“. Nel tentativo di abbozzare una stima sul valore complessivo di quegli ordini, Alessandro Orlando ha parlato di una cifra che si aggira attorno ai 3 milioni di euro.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.