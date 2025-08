Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

ANSA Zona Economica Speciale estesa alle Marche.

La Zona Economica Speciale arriva anche nelle Marche e in Umbria. Lo ha annunciato in giornata la premier Giorgia Meloni, anticipando il Consiglio dei Ministri che ha approvato la norma che consente di allargare la Zes in altre Regioni con le caratteristiche e i requisiti previsti dall’Europa.

Nel suo lungo discorso alla Mole Vanvitelliana di Ancona per presentare gli interventi del Governo per lo sviluppo delle Marche, ha voluto ricordare gli effetti positivi che la Zes ha generato da gennaio 2024 a luglio 2025. Grazie a questo strumento, infatti, sono stati investiti miliardi nelle regioni coinvolte, portando anche a un aumento significativo di posti di lavoro.

Meloni annuncia l’espansione della Zes

Il Consiglio dei Ministri ha approvato la norma che consente di allargare la Zona Economica Speciale anche alle Marche e all’Umbria. L’annuncio arriva in anteprima durante la tappa alla Mole Vanvitelliana di Ancona, dove Giorgia Meloni ha presentato gli interventi del Governo per lo sviluppo della regione. Verso la chiusura, ha dedicato un ampio spazio al racconto dei successi della Zes e alla conferma che questa verrà estesa a Marche e Umbria.

Un lungo applauso ha seguito la dichiarazione, a riprova che la Zona Economica Speciale è uno strumento atteso proprio grazie ai risultati che sta dando, definiti da Meloni come “straordinari”. “La Zes è uno strumento molto efficace per attrarre finanziamenti, molto efficace per chi investe, chi crea lavoro, chi produce”, ha detto.

La Zes, infatti, consente di avere un’autorizzazione unica per chi investe, una serie di vantaggi fiscali come il credito d’imposta ed è “sostenuta da una governance unitaria e coordinata che garantisce velocità e permette di valorizzare le specificità territoriali, massimizzare l’efficacia delle altre risorse che si mettono a disposizione”. Meloni fa riferimento al Pnrr e ai Fondi di coesione, che secondo l’Europa l’Italia spende male.

I risultati della Zona Economica Speciale: investimenti e lavoro

“Estendere questo meccanismo anche alle Marche e all’Umbria ci permette di completare il disegno che abbiamo avviato lo scorso anno, che si è dimostrato particolarmente vincente”, prosegue nel suo intervento Meloni.

I dati positivi, dall’entrata in vigore della Zona Economica Speciale a oggi (ovvero dal 1° gennaio 2024), sono stati già ricordati dal presidente di Confindustria Orsini. Sono infatti state rilasciate oltre 700 autorizzazioni uniche che hanno sbloccato investimenti strategici imponenti.

Le stime sono de The European House – Ambrosetti:

Il giro di affari diretto, indiretto e indotto generato dagli investimenti in ambito Zes è di 27,7 miliardi di euro.

Significa, spiega Meloni, che ogni euro investito con la Zes ne produce 1,6 in più. Sempre secondo Ambrosetti, l’impatto sull’occupazione è stato altrettanto incisivo, con almeno 35mila nuovi posti di lavoro attivati.