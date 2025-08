ANSA Xpeng è il marchio di auto elettriche più consigliato d'Europa

Il marchio cinese Xpeng ha superato Tesla e tutte le altre case automobilistiche nel sondaggio di Uscale GmbH, che valuta la qualità delle auto elettriche in Germania, Svizzera e Austria. È la prima volta che Tesla perde questo primato, a seguito delle polemiche in Europa, soprattutto in territorio tedesco, riguardo all’esposizione politica di Elon Musk.

Per Xpeng si tratta di un risultato molto importante, che conferma il vantaggio tecnologico accumulato dalle aziende cinesi in questo settore. Il gruppo Stellantis, invece, fatica ancora ad affermarsi nel mercato delle auto elettriche.

Xpeng domina la classifica delle migliori auto elettriche

I risultati di Xpeng si devono soprattutto alla fiducia che i proprietari di questi veicoli ripongono nel marchio. Alla domanda “Quanto è probabile che raccomanderesti il marchio della tua auto a un amico o a un collega?”, l’81% dei clienti del marchio cinese ha risposto con un punteggio eccellente, 9 o 10.

A essere particolarmente apprezzata è l’efficienza della ricarica della batteria e l’autonomia della vettura. Caratteristiche che risolvono due dei problemi principali percepiti dagli automobilisti che esitano a scegliere un’auto elettrica. Le prime posizioni della classifica recitano

Xpeng (81%); Porsche (78%); Polestar (69%); Bmw (69%); Tesla (65%).

Xpeng si distingue anche per non aver nessun “detrattore” tra i propri clienti. Questo significa che nessun proprietario delle auto del marchio cinese ha assegnato loro un punteggio inferiore al 6. Buoni risultati da questo punto di vista anche per Porsche (7% di detrattori), Polestar e Bmw (5% di detrattori), mentre Tesla si fa notare in negativo nelle prime posizioni, con 15% di giudizi negativi.

Tesla perde il primato in Europa

Il sondaggio di Uscale GmbH, realizzato su 5.000 automobilisti, ha sancito il crollo di popolarità di Tesla in Europa. Il marchio americano, che per anni era rimasto in cima alla classifica, ha subito il contraccolpo dell’esposizione politica del suo Ceo, Elon Musk.

In Germania in particolare, dove l’imprenditore sudafricano ha sostenuto il partito di estrema destra Afd, il marchio ha visto allontanarsi i suoi clienti di riferimento, tendenzialmente progressisti e attenti all’ambiente.

Nei primi sei mesi dell’anno le vendite di auto Tesla sono calate del 33,2% in Europa. La quota di mercato che il marchio statunitense copre si è ridotta dal 2,4% all’1,6%. Giugno è stato il sesto mese di calo consecutivo, il 22,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

I risultati dei marchi Stellantis

La classifica di Uscale GmbH rivela però anche una parziale difficoltà dei marchi di Stellantis, il gruppo che include buona parte delle case automobilistiche italiane, incluse Fiat, Lancia e Alfa Romeo. Le ultime posizioni della classifica recitano:

Fiat

Smart

Peugeot

MG

Opel

È Fiat, unico marchio italiano presente nella classifica, a presentare i risultati migliori. La casa automobilistica italiana riceve in buona parte giudizi neutri o positivi, con soltanto il 16% di detrattori, al livello delle prime 10 posizioni in classifica.