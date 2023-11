Fonte: ANSA Passeggeri in fila al check-in all'aeroporto di Catania

Si allarga la platea dei residenti in Sicilia che possono chiedere gli sconti sui voli da e per gli aeroporti di Roma e Milano. La Regione ha annunciato che la riduzione del 25% sul prezzo dei biglietti aerei, già in vigore per i collegamenti tra i due scali maggiori e l’Isola, potrà essere applicata anche alle tariffe sotto i 50 euro e per i passeggeri che hanno prenotato un viaggio dopo il 10 novembre 2023. Si tratta di un ulteriore intervento dell’amministrazione per fronteggiare i costi proibitivi sulle tratte in arrivo e in partenza dalla Sicilia, in vista del periodo natalizio.

Gli sconti

L’estensione degli sconti è stata possibile grazie ad altri 5,5 milioni di euro inviati dal Governo Meloni alla Regione, per finanziare la misura.

Come comunicato dall’assessorato siciliano delle Infrastrutture e dei trasporti, la soglia di 50 euro per ricevere lo sconto del 25% è stata cancellata per i collegamenti degli aeroporti siciliani con gli scali di Roma (Fiumicino e Ciampino) e Milano (Malpensa, Linate e Bergamo-Orio al Serio), sia in andata sia in ritorno, sui voli dal primo dicembre 2023 al 31 dicembre 2024.

Il provvedimento prevede, inoltre, un ulteriore ribasso del 25% destinato agli studenti siciliani fuori sede, ai residenti con reddito Isee uguale o inferiore a 9.360 euro e disabili con percentuale di invalidità superiore al 67%.

“Grazie alle nuove risorse messe a disposizione – ha commentato il presidente della Regione Renato Schifani – abbiamo allargato la platea dei viaggiatori siciliani che potrà ricevere lo sconto sui voli. Un ulteriore intervento che consentirà alle famiglie di risparmiare intanto in vista delle prossime festività, periodo in cui si registrava un’impennata del prezzo dei biglietti. Un risultato che, unito all’aumento dei collegamenti già annunciato dalle compagnie ITA Airways e Aeroitalia a ridosso di Natale, assicurerà un aumento dell’offerta a prezzi più accessibili” (qui avevamo parlato della stangata di Natale sui prezzi dei voli).

La misura

Alla misura hanno già aderito le compagnie Aerotalia, ITA Airways e Wizz Air, ma l’assessorato ha dichiarato di aver avviato “il dialogo con altri vettori per creare le condizioni per ulteriori adesioni al programma lanciato dal governo regionale”.

Del resto già Ryanair aveva chiesto di eliminare il limite del costo del biglietto per usufruire del taglio: “Così si faranno solo aumentare i prezzi dei biglietti” aveva spiegato Jason Mc Guiness, direttore marketing della compagnia (qui avevamo parlato dell’aumento dei servizi extra).

In attesa dell’adesione di altre compagnie aeree, lo sconto per i residenti in Sicilia che acquisteranno un biglietto con Aeroitalia, Ita e Wizz, sarà calcolato in automatico nel pagamento finale appena avranno adeguato i sistemi di prenotazione.

“Con gli ulteriori 5,5 milioni di euro concessi dallo Stato il budget complessivo della misura sale a circa 33 milioni. Risorse che ci permettono di valutare anche la possibile estensione ad altri aeroporti” ha dichiarato l’assessore siciliano alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò.

Nel presentare la novità, Aricò ha ricordato anche che “è in fase di allestimento la piattaforma regionale gestita dal dipartimento delle Infrastrutture che sarà operativa il 4 dicembre, per consentire ai siciliani di richiedere sia lo sconto riservato ai residenti sia quello per le categorie prioritarie”.

“Inoltre – ha spiegato ancora – attraverso il portale regionale, si potrà richiedere il rimborso anche per i voli effettuati con i vettori che non hanno ancora aderito, con quelli che non hanno ancora adeguato il sistema di biglietteria. Per questo consigliamo a chi volerà dal primo dicembre di conservare il biglietto e la carta di imbarco. Infine, potranno presentare istanza anche i viaggiatori già in possesso di biglietto acquistato dal 10 novembre”.