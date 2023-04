Stangata matrimonio: ecco quanto costa organizzarne uno

La promessa di eterno amore, celebrata col rito religioso in chiesa o col più semplice civile, può costare davvero cara a una coppia di innamorati. Negli ultimi anni, infatti, i costi per un matrimonio in Italia sono aumentati in maniera vertiginosa, con i novelli sposini che devono essere pronti ad affrontare spese non di poco conto per convolare a nozze.

La crisi ha infatti messo sempre più in ginocchio i festeggiamenti per il matrimonio, con cifre da capogiro per l’organizzazione della cerimonia e del ricevimento. Ma non solo, perché è nella somma dei piccoli dettagli del giorno più atteso che poi il conto diventa salato. Ma quanto costa, in media, organizzare un matrimonio in Italia?

Matrimonio in Italia, stangata sui prezzi

Vi avevamo parlato di recente del bonus matrimonio, la misura pensata dal Governo per aiutare il settore colpito pesantemente dalla crisi post pandemia, ed ora arrivato anche il momento di analizzare quelli che sono i costi dell’evento. Se l’82% degli italiani considera il matrimonio come il coronamento di una promessa d’amore, c’è però da fare i conti con quelle che poi sono le spese per giungere al tanto ambito sogno d’amore.

Visto di certo come un rito che forma a tutti gli effetti un nucleo familiare, il matrimonio è però anche occasione di festa con amici e parenti e il più delle volte non si bada a spese. E secondo i dati dell’ultimo triennio, analizzati dall’osservatorio Compass, i costi medi per un matrimonio si aggirano attorno ai 20.000 euro.

Cifra da capogiro se si pensa circoscritta a un unico giorno. Parliamo di una media, perché con alcuni accorgimenti c’è anche chi spende qualcosa in meno, altri agli antipodi molto di più. Di certo a incidere in maniera decisa al costo complessivo dell’evento sono la location del ricevimento (di solito non meno di 10.000 euro comprensivi di esclusiva e menù per ogni partecipante) e gli abiti di sposo e sposa (media di 2.253 euro per l’11% della spesa totale).

Quanto costa un matrimonio in Italia

I prezzi, ovviamente, variano negli anni e nel 2023, di certo, hanno subito l’aumento a causa della recente crisi economica vissuta nel Bel Paese. Ecco allora che i costi di organizzazione di un matrimonio variano al variare di diversi fattori come:

la tipologia di abiti acquistati dagli sposi (si parte da 500€ e si può arrivare anche a 4.000-5.000€ per abiti sartoriali);

il numero di invitati;

il ristorante scelto per il ricevimento;

la location scelta per la cerimonia (una chiesa ha un costo maggiore rispetto ad un matrimonio in Comune)

la tipologia di bomboniere scelta;

la modalità scelta per la musica del matrimonio

i mezzi utilizzati dagli sposi per gli spostamenti

A questi, poi, vanno sommati alcuni costi come quello delle fedi (di solito ricevute in regalo), i fiori (dettaglio di stile che ha un costo non irrisorio nell’organizzazione del matrimonio) e le spese amministrative. Non bisogna poi dimenticare trucco e acconciatura, servizio che fa lievitare i costi, così come la possibilità di rivolgersi a dei professionisti per l’organizzazione dell’evento, come le wedding planner.

Insomma, numeri alla mano, secondo i dati per circa 100 persone il costo medio è di circa 20.000 euro, cifra che però può raggiungere anche i 25.30.000 in base alle scelte degli sposi su location della celebrazione e del ricevimento.