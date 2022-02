Cracco sotto attacco: quanto costa davvero la sua pizza?

Carlo Cracco è finito ancora una volta al centro delle polemiche. Una utente, infatti, si è lamentata del costo della pizza, condividendo la foto dello scontrino di una sua amica, che l’ha mangiata al ristorante dello chef, in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano. Ma quanto costa la pizza dell’ex giudice di Masterchef? Ecco il prezzo.

Cracco sotto attacco per colpa della pizza: quanto costa

Una utente su Twitter, tale Carmen, ha condiviso la foto dello scontrino di una sua amica, ‘denunciando’ il prezzo della pizza mangiata al ristorante di Carlo Cracco a Milano, nella centralissima Galleria Vittorio Emanuele II. Sullo scontrino è riportata la cifra spesa, ossia 29 euro: 22 euro la pizza, 7 euro l’acqua. Troppi secondo l’utente di Twitter. E c’è chi è d’accordo, ma non tanto per il costo della pizza quanto per quello dell’acqua (una bottiglia da 0,75 litri).

Ci sono però tanti utenti che ‘difendono’ Carlo Cracco: in fin dei conti il suo ristorante è inserito nella guida Michelin e dunque si inserisce in una fascia di prezzo alta: mangiare in un locale del genere e aspettarsi di pagare poco suona come una pretesa, secondo molti di coloro che hanno commentato il tweet polemico.

Cracco, polemiche sul costo della pizza: la difesa di Errico Porzio

Un prezzo ritenuto elevato da molti, ma non da tutti. Per esempio Errico Porzio, uno dei migliori pizzaioli di Napoli e non solo, casualmente nei giorni scorsi ha raccontato di essersi recato nello stesso ristorante per mangiare la pizza, “abbandonando qualsiasi tipo di pregiudizio e consapevole di non gustare la classica pizza napoletana”. Secondo il noto pizzaiolo, infatti, ci sono ‘”prodotti di grande qualità, è una bella pizza: il prezzo ci può stare“.

Tra le differenze principali, Porzio ha evidenziato quelle ‘strutturali’, definendo la pizza di Cracco creata con “un impasto diverso, molto croccante, non quello della nostra classica pizza napoletana, si avvicina un po’ alla teglia romana“.

A proposito di pizza, il 17 gennaio scorso è stato il World Pizza Day, la giornata dedicata a uno dei prodotti più apprezzati al mondo, al netto delle sue variazioni: qui trovate un elenco delle migliori pizze in Italia, secondo la classifica stilata dagli esperti di 50 Top Pizza e relativa al 2021.

Quanto guadagna Carlo Cracco: il fatturato

Ma quanto guadagna Carlo Cracco? La società di consulenza Pambianco Strategie d’Impresa ha pubblicato una classifica dei 10 chef più ricchi d’Italia. I compensi si riferiscono all’anno 2018 e quindi vanno sicuramente ridotti, e di molto, per quanto successo dal 2020 con la pandemia che ha chiuso i ristoranti e ridotto allo zero gli incassi per diversi mesi (proprio nel 2020, comunque, Carlo Cracco ha consegnato un assegno da 100 mila euro al sindaco di Milano, Giuseppe Sala, da destinare all’associazione Pane Quotidiano).

Comunque, stando al report, nel 2018 l’ex giudice di Masterchef avrebbe fatturato 13 milioni di euro, piazzandosi al 2° posto della speciale classifica alle spalle del gruppo Alajmo (14,1 milioni di euro), crescendo del 60% rispetto al 2017 (ecco invece la top 10 di quell’anno). In questa cifra, comunque, oltre ai guadagni del ristorante sono da intendersi anche quelli derivanti dalla tv e dai libri, tra le altre cose.