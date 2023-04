Il miliardario più giovane al mondo è italiano: ecco chi è

Essere miliardari a 18 anni non è una cosa da tutti, ma è quello che è capitato a un giovanissimo italiano che alla morte del padre ha ereditato, insieme ai fratelli, una buona fetta della sua fortuna. E se poi con la parte ricevuta ci si piazza in testa alla classifica dei miliardari più giovani del pianeta ecco allora che il peso si fa sentire ancora di più.

Parliamo di Clemente Del Vecchio, figlio più piccolo del compianto Leonardo, fondatore di Luxottica (fino a qualche mese prima della morte tra i più ricchi in Italia), che nel giugno 2022 è diventato tra i più giovani ereditieri secondo Forbes.

Clemente Del Vecchio, miliardario a 18 anni

A far luce sulla fortuna del giovanissimo Clemente Del Vecchio ci ha pensato la rivista americana Forbes che di recente ha stilato la classifica dei miliardari più ricchi al mondo. Nella classifica, attraverso la suddivisione per età, ecco infatti che il figlio di Leonardo balza in testa grazie alla fortuna ereditata dal padre.

Il figlio del fondatore di Luxottica aveva appena compiuto 18 anni quando il 27 giugno scorso venne a mancare il papà. Successivamente nell’apertura del testamento si scoprì che nella suddivisione del patrimonio entrava anche lui, con un capitale in suo possesso di circa 3,5 miliardi.

Cifre da capogiro, ancor di più per un neo maggiorenne che si è ritrovato tanta fortuna tra le mani, anche se in un momento umanamente complicato come quello della perdita del caro papà. Figlio di Leonardo e di Sabina Grossi, ex manager di Luxottica, Leonardo ha ereditato insieme agli altri fratelli: Luca, quello di sangue, Claudio, Marisa e Paola che Del Vecchio ebbe nel matrimonio con Luciana Nervo, Leonardo Maria con Nicoletta Zampillo.

Di Clemente, a dir la verità, si sa ben poco se non che la sua ricchezza odierna deriva dalla ripartizione, stabilita dal padre, della società cassaforte di famiglia, la Delfin. Ai fratelli la restante parte suddivisa, con l’impero di Del Vecchio che nel 2022 stando alle stime di Forbes valeva oltre 27 miliardi di dollari (qui vi abbiamo parlato di Del Vecchio e del suo patrimonio).

I miliardari più giovani

Come detto, quindi, Clemente Del Vecchio a 18 anni si piazza in testa alla classifica dei miliardari più giovani al mondo. Ma chi precede?

Nella classifica di Forbes a seguirlo a stretto giro c’è Kim Jung-youn, 19enne, figlia di Kim Jung-ju, il defunto titolare della società giapponese e coreana di giochi online, Nexon.

Presente in classifica anche la sorella 21enne Kim Jung-min (quinto posto) che si piazza alle spalle di un altro italiano che fa sempre di cognome Del Vecchio, ovvero Luca, il fratello 19enne di Clemente.

Terzo in classifica il tedesco Kevin David Lehmann, con un patrimonio di 2,3 miliardi di dollari. Si tratta di una conferma per l’ereditiere della catena di drogherie «dm», la più grande d’Europa, che miliardario lo è da quando ha 14 anni. Oggi 20enne è stato scavalcato da Del Vecchio e Kim Jung-ju, ma dietro di lui ce ne sono diversi come Alexandra Andresen (miliardaria dal 2016 grazie al 42% di proprietà della società di investimento Ferd)