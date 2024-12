Fonte: 123RF Aumenta il numero delle persone ricche in Italia

Nel 2024, l’Italia registra una sorprendente crescita del 10,4% nel numero di miliardari secondo il Billionaire Census 2024 pubblicato da Altrata.

Si tratta di un aumento significativo rispetto ai 67 miliardari registrati nel 2022, quando si era anche assistito a un lieve calo dell’1,5% nel numero. Questo incremento ha permesso al nostro Paese di guadagnare una posizione nella classifica mondiale, portandosi al quarto posto tra i Paesi con la maggiore crescita di ricchezza.

Quante sono le persone ricche in Italia

In Italia ci sono attualmente 74 miliardari, secondo il Billionaire Census 2024 pubblicato da Altrata. Questo dato, oggi, rappresenta una crescita del 10,4% rispetto al 2022, quando il numero era di 67 miliardari.

Inoltre, nel nostro Paese, c’è stata anche una cresciuta della loro ricchezza, che ha raggiunto il valore record di 11,46 miliardi di euro, segnando un aumento del 9%. C’è da dire che non esiste una definizione universale di “ricchezza”, ma generalmente, in Italia, per essere considerati “ricchi” si fa riferimento a una persona che possiede un patrimonio netto elevato, spesso a partire da una soglia di almeno un milione di euro.

Secondo la classifica Bloomberg aggiornata al 2024, sono 6 gli italiani presenti nella lista delle persone più ricche al mondo, ovvero:

Giovanni Ferrero e famiglia – 33,7 miliardi (45° posto nella classifica mondiale);

e famiglia – 33,7 miliardi (45° posto nella classifica mondiale); Paolo Rocca e famiglia – 15 miliardi (129° posto nella classifica mondiale);

e famiglia – 15 miliardi (129° posto nella classifica mondiale); Piero Ferrari – 7,14 miliardi (358° posto nella classifica mondiale);

– 7,14 miliardi (358° posto nella classifica mondiale); Giorgio Armani – 6,86 miliardi (375° posto nella classifica mondiale);

– 6,86 miliardi (375° posto nella classifica mondiale); Miuccia Prada 5,72 miliardi (483° posto nella classifica mondiale);

5,72 miliardi (483° posto nella classifica mondiale); Patrizio Bertelli 5,67 miliardi (490° posto nella classifica mondiale).

Nel 2024, con la scomparsa del capostipite, la famiglia Berlusconi è uscita dalla lista dei più ricchi del mondo.

Un panorama globale di crescita e contrazione

A livello internazionale, l’Italia si inserisce in un contesto dove ci sono segnali contrastanti. Se da un lato gli Stati Uniti rafforzano la loro posizione con un aumento del 10% dei miliardari, arrivando a 1.050, la Cina segna una delle contrazioni più forti, con un calo del 15% nel numero di miliardari, riflettendo le difficoltà economiche interne.

Nel contesto europeo, l’Italia si trova al quarto posto per numero di ricchi, superando la Francia (72 miliardari). I Paesi europei hanno visto una crescita superiore alla media globale, con il mercato azionario che ha visto un aumento del 21% nell’indice Msci Europe (un indice azionario che rappresenta le performance dei titoli delle società a grande e media capitalizzazione nei mercati europei).

C’è da dire, inoltre, che il numero crescente di miliardari italiani si inserisce in un contesto di recupero globale dei mercati, dove le ricchezze dei paperoni sono cresciute in modo significativo non solo in Italia, ma anche in altre economie emergenti, come l’India, che ha registrato una crescita record del 131% dei suoi miliardari.

Chi ha superato l’Italia per numero di persone ricche

L’Italia ha guadagnato terreno nella classifica dei Paesi con il maggior numero di miliardari, consolidando la sua posizione alle spalle della Germania (170 miliardari) e del Regno Unito (122 miliardari) e Svizzera (116 miliardi).

Tuttavia, la crescita italiana è stata più marcata rispetto a quella di altri Paesi europei come la Francia, dimostrando un dinamismo del mercato della ricchezza Made in Italy che è un forte trainante dell’economia.