San Valentino, giro d’affari da 900 milioni e aumenta il costo di cioccolato e gioielli

Spese pazze per gli italiani a San Valentino con prezzi sempre più alti, tra cioccolati, gioielli e cene romantiche. Ecco come si festeggerà e i budget previsti

Fonte: ANSA San Valentino, giro d'affari da 900 milioni

San Valentino 2025 si preannuncia come una celebrazione all’insegna dell’amore, ma anche dei rincari. Secondo le stime della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa (Cna), il giro d’affari legato a questa ricorrenza raggiungerà i 900 milioni di euro, confermando l’importanza economica della festività per diversi settori.

Italiani tra cene, regali e viaggi

Grazie alla coincidenza con il venerdì, quest’anno sempre più persone approfitteranno di San Valentino per concedersi un lungo weekend, con uno o due pernottamenti. Secondo l’indagine della Cna, questa tendenza genererà un giro d’affari superiore ai 300 milioni di euro. Le mete più gettonate restano le città d’arte e le località montane, apprezzate non solo dagli amanti degli sport invernali. Seguono le destinazioni termali, mentre il mare raccoglie una quota minore di preferenze.

Cresce la domanda per agriturismi, oltre alle tradizionali strutture alberghiere ed extra-alberghiere. Sempre più coppie scelgono anche l’estero: Parigi domina tra le destinazioni europee, mentre New York è la meta più ambita fuori dal continente.

Rincari nei settori tradizionali

Tuttavia, l’inflazione non risparmia nemmeno gli innamorati. Il Codacons segnala aumenti significativi nei prezzi dei regali più comuni: i gioielli registrano un incremento del 17%, mentre i cioccolatini segnano un +9%. Anche i fiori, simbolo per eccellenza di San Valentino, subiscono un rincaro del 2,3%.

“Non va meglio alle coppie che decideranno di trascorrere fuori casa il 14 febbraio – spiega il Codacons – i pacchetti vacanza rincarano in media del 13,5%, i voli internazionali del 4,6% (+3,3% i nazionali), gli alberghi del 3%. Per i ristoranti le tariffe salgono in media del +3,1%, con la spesa complessiva per le cene romantiche che si attesterà attorno ai 300 milioni di euro, mentre per fiori e piante prezzi su in media del 2,3%”.

E Federconsumatori conferma questa tendenza, evidenziando un aumento medio del 7% nel costo dei regali rispetto al 2024. In particolare, i cofanetti regalo per trattamenti estetici o per il corpo registrano un’impennata del 23%, mentre i cioccolatini subiscono un aumento del 19%. Anche i trattamenti nelle Spa e i fiori vedono un incremento dell’8%.

La cena romantica: un classico intramontabile

Nonostante i rincari, la cena al ristorante rimane una tradizione irrinunciabile per molte coppie. La Federazione Italiana Pubblici Esercizi (Fipe) stima che circa 6 milioni di italiani sceglieranno di festeggiare San Valentino al ristorante, generando una spesa complessiva di 330 milioni di euro. Questo si traduce in una spesa media di oltre 50 euro a persona.

Tuttavia, anche in questo ambito si registrano aumenti: le tariffe dei ristoranti salgono in media del 3,1% rispetto all’anno precedente. La vicinanza della festività al fine settimana favorisce inoltre le “fughe romantiche”, con pacchetti vacanza che registrano un rincaro del 13,5%, voli internazionali in aumento del 4,6% e soggiorni in hotel con un incremento del 3%.

Tendenze e alternative per il 2025

Di fronte a questi aumenti, molte coppie stanno optando per soluzioni alternative e più economiche. Esperienze condivise, come corsi di cucina, degustazioni di vini o attività all’aria aperta, stanno guadagnando popolarità. Inoltre, cresce l’interesse per regali personalizzati e fai-da-te, che aggiungono un tocco unico e significativo senza gravare eccessivamente sul portafoglio.

Un’altra tendenza emergente è quella della solidarietà: sempre più coppie scelgono di dedicare la felicità di questa giornata agli altri, impegnandosi in iniziative benefiche, sostenendo associazioni animaliste o contribuendo a programmi educativi, sanitari e di ricerca.