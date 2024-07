Rinascita e riqualificazione delle periferie urbane

Fonte: A.M.I.C Costruzioni

L’intervento di A.M.I.C. Costruzioni in via Somalia 27 a Moncalieri, in prossimità di Torino e dell’area Borgo San Pietro segna un interessante tassello nella riqualificazione della periferia di Torino partito da una vecchia palazzina. Costruito originariamente nel lontano 1927 e successivamente ampliato negli anni ’60, l’edificio sarà ora triplicato di superficie.

Questo intervento si inserisce nell’ambito delle operazioni di riqualificazione delle periferie urbane, un settore che riveste una crescente importanza nel contesto delle grandi città.

Riqualificazione delle periferie: l’approccio di A.M.I.C.

Di solito, le ristrutturazioni di edifici di alto profilo sono concentrate nel nucleo urbano consolidato dei centri metropolitani, dove i rischi imprenditoriali sono minori grazie a un mercato più stabile e a prezzi più elevati. A.M.I.C. Costruzioni con questo progetto tenta una ristrutturazione in una zona periferica senza trascurare la qualità e le prestazioni dell’intervento, con soluzioni sostenibili e di livello sotto l’aspetto architettonico.

L’utilizzo di una struttura a secco in legno minimizza gli impatti ambientali durante la costruzione e offre la possibilità di smontaggio in futuro, se necessario. Inoltre, l’edificio sarà completamente alimentato da energia elettrica e riscaldato tramite pompe di calore, con il supporto di un impianto fotovoltaico in copertura per la produzione locale di energia.

Questa soluzione tecnologica, oltre ai vantaggi per l’ambiente, contribuisce anche a una migliore qualità della vita per i futuri residenti, grazie all’uso di materiali salubri e a un alto livello di isolamento termico.

Il progetto si inserisce in un contesto più ampio di riqualificazione delle periferie urbane, come dimostra la trasformazione positiva dell’area di Piazza Bengasi, una volta segnata da problemi sociali, oggi vive una notevole valorizzazione come testimoniato, ad esempio, dalla presenza della linea metropolitana, a circa 500m da via Somalia.

Il valore di un’area urbana passa, oltre che dai servizi, da edifici che valorizzino lo spazio urbano dal punto di vista estetico, energetico ed ambientale in grado di attirare utenza qualificata. In questo senso interventi come quelli di A.M.I.C. Costruzioni contribuiscono attivamente alla rivalutazione del tessuto periferico.