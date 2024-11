Giornalista pubblicista con esperienza in redazioni rilevanti, è specializzata in economia, finanza e geopolitica.

Reddit ora vale tantissimi soldi: ecco perché

Dal suo esordio quasi accidentale nel 2005 alla sua prima, storica entrata nei profitti, Reddit ha attraversato una trasformazione che parla di sperimentazione e audacia. E diventa un vero e proprio case study. Nato dall’intuizione di due studenti universitari e cresciuto grazie al supporto iniziale di colossi dell’editoria come Condé Nast, il social si è sviluppato come una “prima pagina” alternativa, dove notizie, link e contenuti virali trovano una risonanza globale.

Dopo il debutto in borsa, Reddit ha intrapreso un percorso di consolidamento, con una crescita esplosiva negli utenti attivi, ora 97,2 milioni ogni giorno, e una robusta espansione delle entrate. Oggi, Reddit non è solo una piattaforma di discussione, ma un protagonista del mercato, con collaborazioni strategiche e una presenza capillare grazie alla traduzione automatica dei contenuti.

Sotto la guida di Steve Huffman, Reddit non smette di innovare: dall’apertura a nuovi mercati globali all’introduzione di subreddit a pagamento, la piattaforma è decisa a ridefinire il proprio modello di business, mantenendo intatto lo spirito comunitario che l’ha resa unica nel mondo digitale.

Reddit: dal rosso profondo al segno positivo

Negli ultimi vent’anni, Reddit ha funzionato come un gigantesco laboratorio di sperimentazione, tra perdite crescenti e bilanci in rosso. Dopo il debutto in borsa, il conto delle perdite era arrivato a 575 milioni nel primo trimestre, mentre nel trimestre successivo è stato ridotto a soli 10 milioni di dollari, fino a portare finalmente Reddit in positivo.

Ma la settimana scorsa arriva il miracolo. Per la prima volta dalla sua Ipo (offerta pubblica iniziale), Reddit fa il suo ingresso nel mondo dei big del profitto: con una crescita esplosiva del 47% negli utenti giornalieri unici, ora 97,2 milioni, e un aumento delle entrate del 68% a 348,4 milioni di dollari, il social è riuscito a trasformare la sua popolarità in numeri concreti.

Per la prima volta, Reddit segna un utile di 29,9 milioni di dollari, con un margine dell’8,6%, raggiungendo un traguardo storico di redditività. Con un Ebitda rettificato di 94,1 milioni (margine del 27%) e un flusso di cassa positivo di oltre 70 milioni, Reddit ha destinato 66 milioni per comprare azioni a beneficio dei dipendenti, un segnale di stabilità e ambizione che proietta la piattaforma verso nuove vette.

Reddit, con sede a San Francisco e tra gli investitori nomi come il Ceo di OpenAI, Sam Altman, ha debuttato in borsa a marzo con un prezzo iniziale di 34 dollari per azione. Da allora, le azioni hanno triplicato il loro valore, chiudendo mercoledì con un balzo del 42% a 116,05 dollari. Prima della quotazione, Reddit aveva già registrato periodi di profitto sporadici, come nel primo trimestre del 2021 e nell’ultimo trimestre del 2023.

Un boom di utenti attivi giornalieri

Reddit sembra inarrestabile nella sua crescita: con un balzo del 47% su base annua, la piattaforma, come anticipato, ha raggiunto 97,2 milioni di utenti attivi giornalieri, una cifra che racconta un coinvolgimento impressionante. In alcuni giorni del trimestre, Reddit ha persino superato i 100 milioni di utenti quotidiani, un segnale della fascinazione globale che il sito esercita su una community sempre più affiatata e diversificata. Con questi numeri, il social del 2024 continua a consolidarsi come uno spazio irrinunciabile nel panorama digitale, dove si incrociano discussioni, tendenze e contenuti che definiscono il linguaggio dell’internet di oggi.

Pubblicità e nuove fonti di entrate

Ma come ha fatto Reddit a guadagnare così tanto? L’espansione delle entrate pubblicitarie ha giocato un ruolo importante, raggiungendo 315,1 milioni di dollari, mentre altri 33,2 milioni provengono da accordi di licenza sui dati. Reddit ha collaborato con Google e OpenAI, permettendo ai giganti della tecnologia di utilizzare i suoi contenuti per addestrare i propri modelli di intelligenza artificiale.

Da quando ha fatto il suo ingresso in borsa, Reddit ha messo in atto diverse strategie per aumentare i ricavi. Ha stretto collaborazioni pubblicitarie con le principali leghe sportive, ha rinnovato i celebri post “chiedimi qualsiasi cosa” e ha avviato una stretta sui crawler automatici che tentano di estrarre contenuti dal sito. Tra le idee in campo, anche l’ipotesi di permettere agli utenti di creare subreddit a pagamento e nuove misure per scoraggiare le proteste a livello di piattaforma.

Nuove lingue e utenti internazionali

Secondo il CEO Steve Huffman, una delle leve della crescita è stato il traduttore basato sull’Ai. In una lettera agli azionisti, Steve Huffman ha attribuito parte di questa crescita alla nuova funzionalità di traduzione basata su Ai, che consente agli utenti di leggere post tradotti in inglese, francese, spagnolo, portoghese, italiano e tedesco. Il servizio si sta rivelando particolarmente efficace in paesi come Francia, India e Filippine, e Huffman ha annunciato l’intenzione di espandere la funzione di traduzione in oltre 30 paesi entro il 2025.

Un social nato per caso

Reddit nasce quasi per caso nel 2005, grazie all’intuizione di due ragazzi universitari, Steve Huffman e Alexis Ohanian, che si incontrano con Paul Graham di Y Combinator per discutere un’idea inizialmente diversa. Graham, però, vede qualcosa di più grande: un portale in cui tutti, dai curiosi agli esperti, possano condividere le notizie e le scoperte più interessanti del web. Nasce così Reddit, un mondo fatto di link, discussioni e contenuti “upvotati,” pronti a scalare la piattaforma per diventare virali.

L’intuizione è brillante e il successo immediato: Reddit diventa presto una delle mete preferite per chi cerca novità e confronti, un fenomeno così esplosivo che, nel 2006, Condé Nast non si lascia scappare l’occasione e acquista il sito, assicurandosi una presenza nella piattaforma emergente. Reddit, pensato come la “prima pagina di Internet,” diventa una galassia di community, dove ogni passione, interesse o curiosità trova il suo spazio. Tra contenuti virali, meme indimenticabili e dibattiti accesi, Reddit oggi è l’epicentro delle conversazioni digitali di una generazione sempre più affamata di autenticità e connessione.

Nel 2011, arriva il vero cambio di rotta: Reddit si distacca formalmente da Condé Nast e diventa una sussidiaria indipendente sotto Advance Publications, la stessa holding che controlla entrambe le società. Questa nuova libertà operativa dà al sito una carica fresca e audace, permettendogli di crescere senza vincoli editoriali. Reddit inizia così il suo viaggio verso l’autonomia, diventando una piattaforma dove milioni di utenti trovano voci diverse, discussioni vive e uno spirito di comunità unico, che oggi è alla base del suo fascino globale.

Il mistero di Leticia Sardá: Reddit svela l’enigma della modella invisibile

Per anni, Reddit è stato il palcoscenico di teorie e misteri che hanno alimentato l’immaginario di migliaia di utenti. Uno dei casi più affascinanti è quello della “Celebrity Number Six”, il volto di una modella sconosciuta apparso su un tessuto accanto a celebrità ben note, ma la cui identità restava avvolta nel mistero.

La comunità di Reddit, instancabile e motivata, ha dedicato anni a ricerche, congetture e discussioni per decifrare chi si celasse dietro quel volto enigmatico. Solo recentemente, con il supporto della tecnologia di riconoscimento facciale e la sinergia tra utenti, si è scoperto che si trattava di Leticia Sardá, una modella spagnola ritiratasi da tempo dalle scene. Questo episodio rivela l’anima profonda di Reddit: non solo una piattaforma, ma un luogo dove la passione collettiva può dare vita a una moderna caccia al tesoro, svelando segreti rimasti nell’ombra per anni.