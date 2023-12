Fonte: ANSA Cala il prezzo della benzina in Italia

Il prezzo della benzina in Italia torna a scendere, dopo mesi di rialzi con un picco registrato durante i giorni degli esodi estivi. Il prezzo medio nazionale cala sotto la soglia di 1,8 euro al litro, assestandosi sul minimo dell’anno.

Il prezzo della benzina scende

Il dato arriva dalle elaborazioni di Staffetta Quotidiana sulle medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy.

Cala anche il gasolio che va ad assestarsi ai livelli di fine luglio-inizio agosto.

La benzina al self service cala di -2 millesimi assestandosi su una media di 1,798 euro al litro: il prezzo medio delle compagnie è di 1,799 euro e quello delle cosiddette pompe bianche è di 1,796.

Cala della stessa misura anche il diesel al self service, andando a 1,773 euro al litro con un prezzo medio ai distributori delle compagnie di 1,775 euro, che alle pompe bianche scende a 1,768 euro.

Per quanto riguarda il servito, la benzina (con il medesimo calo registrato di -2 millesimi) costa in media 1,940 euro al litro: 1,978 euro è il prezzo medio delle compagnie e 1,862 quello delle pompe bianche.

Il prezzo del diesel servito scende a 1,914 euro al litro (compagnie 1,954, pompe bianche 1,833).

Più contenuto il calo del Gpl, che si assesta su -1 millesimo al litro. Il Gpl servito costa 0,719 euro/litro (compagnie 0,727, pompe bianche 0,710).

Il metano servito cala di -2 millesimi e va a quota 1,455 euro/kg (compagnie 1,458, pompe bianche 1,453).

Il Gnl registra il calo maggiore: ben -16 millesimi. Il suo prezzo medio è di 1,411 euro al kg (compagnie 1,429 euro/kg, pompe bianche 1,397 euro/kg).

Il prezzo della benzina in autostrada

Di seguito i prezzi medi sulle autostrade italiane

benzina : self service 1,888 euro/litro – servito 2,154 euro/litro;

: self service 1,888 euro/litro – servito 2,154 euro/litro; gasolio : self service 1,865 euro/litro – servito 2,137 euro/litro;

: self service 1,865 euro/litro – servito 2,137 euro/litro; Gpl : 0,848 euro/litro;

: 0,848 euro/litro; metano : 1,542 euro/kg;

: 1,542 euro/kg; Gnl: 1,447 euro/kg.

Il cartello con il prezzo medio della benzina

Il governo ha rivendicato lo sgonfiamento dei prezzi dei carburanti attribuendolo all’obbligo per i fornitori di esporre il cartello con i prezzi medi.

“Grazie all’operazione trasparenza il prezzo medio della benzina continua a scendere” ha scritto sui social il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. In realtà il calo alla pompa registrato anche in altri Paesi dell’Eurozona (come Francia, Spagna e Germania) dimostra che la flessione è generalizzata.

Benzina, le critiche del Codacons

Gli “interventi governativi, con le infinite giravolte sui cartelli con i prezzi medi, hanno solo creato ulteriore confusione e sono serviti solo per dare l’idea che l’esecutivo facesse qualcosa contro il caro-carburante”. È il commento, affidato a una nota, del presidente del Codacons Carlo Rienzi. Secondo l’associazione dei consumatori i ribassi che si stanno registrando “non sono in nulla stati provocati” dalle misure messe sul tavolo dal governo. “La verità è che il calo attuale dei prezzi dipende unicamente dalle quotazioni internazionali, che stanno trainando i listini italiani e garantendo una fase di quiete agli italiani”, sostiene l’associazione. “La volatilità del mercato dei carburanti è ancora elevata, e ci si può quindi ancora attendere rialzi improvvisi, specie condizionati dalla situazione geopolitica internazionale”, conclude Rienzi.