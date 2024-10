Powell (Fed) non ha fretta ma promette altri due mini tagli dei tassi nel 2024

Fonte: ANSA Il Presidente Powell ha confermato che coi saranno altri due tagli di 25 punti entro l'anno

L’economia statunitense è in “solida forma”, mentre la Fed non ha nessuna “fretta” di tagliare i tassi di interesse. Parola di Jerome Powell, presidente della banca centrale statunitense. “La nostra decisione di ridurre il tasso di riferimento di 50 punti base riflette la nostra crescente fiducia che, con un’adeguata ricalibrazione della nostra posizione politica, la forza nel mercato del lavoro può essere mantenuta in un contesto di moderata crescita economica e di inflazione che scende in modo sostenibile al 2 percento”, ha affermato in un intervento all’assemblea annuale della National Association for Business Economics a Nashville (Tennessee).

Nessun percorso definito

“Guardando al futuro, se l’economia evolverà ampiamente come previsto, la politica si sposterà nel tempo verso una posizione più neutrale – ha spiegato – Ma non siamo su una rotta preimpostata. I rischi sono bilaterali e continueremo a prendere le nostre decisioni riunione per riunione. Mentre consideriamo ulteriori aggiustamenti della politica, valuteremo attentamente i dati in arrivo, le prospettive in evoluzione e l’equilibrio dei rischi. Nel complesso, l’economia è in una forma solida; intendiamo utilizzare i nostri strumenti per mantenerla lì”.

Tassi ancora su un livello restrittivo

Una politica neutrale è quella che non stimola né frena l’economia. L’attuale tasso di riferimento della Fed, che i funzionari hanno abbassato a un intervallo del 4,75%-5% in questo mese, è ampiamente considerato come un tasso ancora ben restrittivo, che limita quindi l’attività economica.

Avanti a piccoli passi

Nella sessione di domande e risposte dopo il suo discorso, il presidente della Fed ha riconosciuto che le proiezioni pubblicate dai funzionari insieme alla loro decisione sui tassi di settembre indicano tagli dei tassi di un quarto di punto nelle prossime due riunioni, a novembre e dicembre.

“Questo non è un comitato che si sente di avere fretta di tagliare rapidamente i tassi – ha affermato Powell – Alla fine saremo guidati dai dati in arrivo. E se l’economia rallenta più di quanto ci aspettiamo, allora possiamo tagliare più velocemente. Se rallenta meno di quanto ci aspettiamo, possiamo tagliare più lentamente”.

Nell’ultima riunione, i funzionari hanno segnalato mezzo punto di tagli aggiuntivi per il resto del 2024 e un ulteriore punto percentuale di riduzioni nel 2025, secondo le proiezioni mediane del “dot plot”.

Negli scorsi giorni Michelle Bowman, che fa parte del Board of Governors della Federal Reserve ed è stata l’unica a votare in modo differente nella scorsa riunione della Fed, ha sottolineato di vedere rischi di inflazione persistenti e ha affermato che la Fed dovrebbe abbassare i tassi di interesse a un ritmo “misurato”.