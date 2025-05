Paypal in negozio, pagamenti con l’app: come fare la spesa a rate

Tra qualche settimana la piattaforma consentirà di pagare in negozio con lo smartphone. La svolta partirà questa estate in alcuni paesi, poi verrà estesa altrove

PayPal è pronta a rivoluzionare i pagamenti nei negozi fisici con il lancio di un nuovo piano in tutta Europa. Il nuovo sistema prevede l’introduzione del pagamento contactless tramite smartphone, integrato direttamente nell’app PayPal.

Da anni, PayPal è tra le soluzioni più diffuse per gli acquisti online, apprezzata per la possibilità di effettuare transazioni senza condividere i dati della propria carta con ogni sito e per il servizio di pagamento in tre rate a tasso zero, sempre più popolare anche in Italia.

Quando arriverà in Italia

Non ci sono ancora date precise, ma nel giro di poche settimane il primo portafoglio mobile contactless di PayPal verrà lanciato a livello nazionale, debuttando ufficialmente in Germania e in Europa. Sarà disponibile tramite l’ultima versione dell’app PayPal per dispositivi Android e iOS e consentirà agli utenti di pagare in modo rapido e sicuro in qualsiasi punto vendita che supporti i pagamenti contactless con circuito Mastercard. Per la prima volta, l’app offrirà una panoramica completa delle spese online e offline in un’unica interfaccia.

Joerg Kablitz, Managing Director di PayPal Germania, Austria e Svizzera, ha commentato la novità:

“Con l’avanzare della tecnologia, i vantaggi dei pagamenti digitali nei negozi stanno diventando sempre più difficili da ignorare. Il contante ha un ruolo importante, ma sappiamo che molti consumatori e aziende sono pronti per alternative innovative. In poche parole, crediamo che PayPal sia meglio del contante. La nostra app renderà facile e sicuro pagare con il telefono nei negozi; offrirà maggiore scelta su come e quando pagare; e ancora meglio, PayPal aiuterà a recuperare dei soldi in tasca”.

Secondo quanto dichiarato da Kablitz, si tratta del più grande investimento mai realizzato da PayPal nello sviluppo di soluzioni dedicate ai clienti in Germania. Il lancio è previsto a breve e, se l’esperimento avrà successo, è probabile che il servizio venga esteso anche ad altri mercati europei, compresa l’Italia.

Come funzionerà il nuovo servizio

Sebbene i dettagli ufficiali siano ancora limitati, il funzionamento del nuovo servizio PayPal nei negozi fisici sarà simile a quello già offerto da Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay. Utilizzando il chip NFC integrato nello smartphone, gli utenti potranno effettuare pagamenti al POS con il proprio account PayPal, trasformando così il telefono in un vero e proprio portafoglio digitale.

Come già detto, le transazioni passeranno attraverso il circuito Mastercard, garantendo un’ampia accettazione del servizio presso qualsiasi esercente abilitato ai pagamenti contactless. Oltre alla semplicità d’uso, gli utenti avranno anche la possibilità di suddividere l’importo in comode rate: 3, 6, 12 o 24 mesi, con una procedura semplificata e priva di eccessiva burocrazia. Mentre il pagamento in 3 rate dovrebbe restare senza interessi, come già accade per gli acquisti online, le opzioni più lunghe potrebbero prevedere l’applicazione di un tasso. Una mossa che potrebbe cambiare di molto le abitudini degli italiani, che già ora con Paypal e Klarna, stanno usando enormemente le rate.

Per facilitare l’esperienza d’uso, PayPal aggiornerà l’app mobile con una nuova sezione dedicata ai pagamenti in negozio, simile a quanto già visto con Google Wallet e Apple Wallet. È possibile che venga introdotto anche un sistema di autenticazione rapida, separato dal login standard, per rendere ancora più immediato l’accesso al portafoglio virtuale.

A rendere possibile questa evoluzione è stata la nuova normativa europea che ha obbligato Apple a consentire l’accesso al chip NFC degli iPhone anche alle app di terze parti. Grazie a questa apertura, PayPal potrà finalmente sfruttare anche il chip degli iPhone per offrire il proprio servizio di pagamento contactless a tutti, senza limitazioni di piattaforma.