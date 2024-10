Meloni incontra Larry Fink di BlackRock: creato un comitato per progetti su intelligenza artificiale, energia e trasporti per rafforzare i legami internazionali

Fonte: ANSA Meloni incontra l'ad di BlackRock

Il 30 settembre scorso, Palazzo Chigi ha ospitato un incontro di grande rilievo tra Giorgia Meloni e Larry Fink, amministratore delegato di BlackRock. Questa riunione ha gettato le basi per una nuova fase di investimenti del colosso statunitense in Italia. In particolare, è stato annunciato che sarà costituito un gruppo di lavoro ristretto, coordinato direttamente dalla presidenza del Consiglio, incaricato di sviluppare i progetti in collaborazione con BlackRock. L’obiettivo è quello di rafforzare i legami tra il governo italiano e la finanza internazionale, concentrandosi su settori chiave come intelligenza artificiale, energia e trasporti.

Il comitato di coordinamento: di cosa si tratta

L’incontro tra Meloni e Fink ha portato alla creazione di un comitato di coordinamento che avrà il compito di individuare e gestire i progetti di sviluppo in settori di primaria importanza. Questo comitato, formato dai principali consiglieri della premier, dovrà supervisionare le collaborazioni con BlackRock, mettendo al centro settori quali l’intelligenza artificiale e l’energia.

La premier ha già intrapreso colloqui importanti su questi temi, incontrando figure di spicco come Elon Musk e i vertici di Google e OpenAI, cercando di rafforzare le basi tecnologiche del Paese. La scelta di focalizzarsi sull’intelligenza artificiale e sulle infrastrutture energetiche non è casuale: il bisogno di espandere i data center in Italia si intreccia con le esigenze energetiche del Paese, un campo in cui BlackRock ha un interesse diretto.

Blackrock e l’espansione in Italia: il ruolo strategico di Enel

Se da una parte la presenza di BlackRock in Italia è già consolidata, con oltre 100 miliardi di euro in gestione, dall’altra il colosso americano sembra voler consolidare ulteriormente le sue partecipazioni strategiche. Attualmente secondo azionista Enel, dopo lo Stato, BlackRock potrebbe rafforzare ulteriormente la sua presenza nel settore energetico italiano.

L’interesse di BlackRock non si limita all’energia. Durante il colloquio con Meloni, Fink ha esaminato anche la possibilità di espandere il coinvolgimento del fondo nel settore idrico e nei trasporti. BlackRock è già presente anche in Italo e potrebbe giocare un ruolo chiave nello sviluppo di infrastrutture portuali e aeroportuali. Inoltre, il colosso americano sembra essere interessato a partecipare al Piano Mattei, un progetto voluto dalla premier per rafforzare i legami economici con l’Africa.

La finanza internazionale al servizio dello sviluppo tecnologico

Le discussioni tra il governo italiano e BlackRock si concentrano anche su un tema delicato: l’energia necessaria per sostenere i grandi centri di elaborazione dati, cruciali per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale. La realizzazione di queste infrastrutture richiede risorse energetiche considerevoli e il coinvolgimento di un attore come Enel potrebbe diventare determinante per garantire l’adeguato supporto alle nuove tecnologie.

Il golden power e l’investimento in Leonardo

BlackRock, il colosso finanziario da trilioni di dollari, si inserisce sempre più nei gangli vitali dell’economia italiana. È notizia fresca che il governo ha dato via libera al fondo statunitense per salire oltre il 3% di Leonardo, il gigante hi-tech tricolore attivo nei settori della difesa e dell’aerospazio.

Una mossa non scontata, visto che parliamo di una partecipazione strategica protetta dal golden power, quella normativa che permette allo Stato di mettere un freno alle acquisizioni straniere nei settori più sensibili. Tuttavia, in questo caso, la porta è stata aperta: BlackRock potrà rafforzare la sua presa su una delle aziende simbolo dell’innovazione e della sicurezza nazionale.