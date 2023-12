Fonte: 123RF Su cosa investire nel 2024 - azioni e obbligazioni promettenti

Cosa devono aspettarsi gli investitori che stanno organizzando i loro portafogli per il 2024? Quali sono le azioni e le obbligazioni più promettenti su cui puntare il prossimo anno?

Tenendo conto dei diversi fattori di rischio nel 2024 – un mercato del lavoro poco stabile, tassi di interesse ancora elevati, inflazione elevata – ecco alcune delle migliori categorie di investimento secondo gli analisti.

Su cosa investire nel 2024?

Secondo gli analisti, il 2024 potrebbe ancora offrire ottimi rendimenti per azioni e obbligazioni. Non è detto che sarà un anno eccezionale, ma ci sarà un vento favorevole per i prossimi 12 mesi per gli investitori.

I consulenti affermano che con tassi di interesse massimi o prossimi al picco, la parte obbligazionaria del portafoglio può finalmente ottenere buoni risultati. Tuttavia, la classica struttura di portafoglio composta per il 60% da azioni e per il 40% da obbligazioni ha avuto difficoltà lo scorso anno, registrando la performance peggiore dal 2008. Per questo motivo alcune ricerche recenti suggeriscono che gli investitori farebbero meglio a puntare tutto sulle azioni.

Bisogna comunque fare una precisazione, i tassi di interesse elevati hanno fatto si che gli investitori potessero ottenere solidi rendimenti. Ciò potrebbe cambiare se la Fed li abbassasse dal 2024 (cosa che probabilmente accadrà, o comunque questa è l’intenzione annunciata), spingendo quindi – di contro – la crescita societaria e delle obbligazioni societarie.

Quando salgono i prezzi delle obbligazioni e quanto rendono

Secondo Pictet Asset Management, gli investitori obbligazionari hanno ragioni per essere ottimisti con l’avvicinarsi del nuovo anno. Dopo aver trascorso gran parte del 2023 sopportando gravi periodi di volatilità del mercato, mentre le banche centrali aumentavano i tassi di interesse in modo aggressivo, le condizioni dovrebbero diventare meno difficili nel 2024.

“Secondo le nostre previsioni, le obbligazioni dovrebbero generare guadagni superiori alla media nel 2024, grazie a un reddito cedolare più elevato, a una crescita del PIL nominale più debole e a un graduale spostamento delle politiche monetarie delle banche centrali verso un modesto allentamento” si legge in una nota.

Inoltre, si presuppone che l’economia globale crescerà del 2,3% l’anno prossimo, al di sotto del suo potenziale a lungo termine e in calo rispetto al 2,5% del 2023. Gran parte di questo rallentamento deriverà dalla debolezza delle principali economie sviluppate, in particolare Stati Uniti e Cina, mentre le economie emergenti nel loro complesso registreranno una crescita più forte. Quindi se la crescita rallenta anche l’inflazione è destinata a rallentare.

“A livello globale, prevediamo che l’inflazione scenda al 4,6% nel 2024 dal 5,5% di quest’anno” – hanno spiegato gli esperi. “Prevediamo inoltre che l’inflazione nel mondo sviluppato scenderà al 3,0% dal 4,7% di quest’anno, consentendo alla Federal Reserve statunitense e alla Banca Centrale Europea di iniziare a tagliare i tassi di interesse entro la metà del 2024, anche se in misura inferiore a quanto attualmente scontato dal mercato”.

Dove investire in obbligazioni nel 2024

All’inizio di quest’anno c’erano grandi aspettative per le obbligazioni, visti gli elevati rendimenti offerti a seguito del rapido aumento dei tassi di interesse innescato dalle banche centrali nel 2022. E secondo gli esperti, i rendimenti che gli investitori possono ottenere sono ancora elevati e rappresentano sempre un buon punto di partenza anche nel 2024. Nel frattempo, l’inflazione sta finalmente scendendo, il che significa che i tassi di interesse nelle grandi economie come Stati Uniti, Europa e Regno Unito hanno probabilmente raggiunto il picco. Tuttavia, per potenziare i rendimenti obbligazionari, le banche centrali dovranno iniziare a tagliare i tassi di interesse entro la seconda metà del prossimo anno.

Questo che vuol dire? C’è una certa relazione storica tra i cicli di taglio dei tassi di interesse e la performance obbligazionaria, ovvero: i periodi successivi ai picchi dei tassi di interesse hanno portato a rendimenti elevati per chi investe in obbligazioni.

C’è molto ottimismo quindi riguardo al 2024, ma dove investire? Ecco cosa suggeriscono gli esperti:

le obbligazioni di qualità superiore (ovvero, governative e investment grade) registreranno risultati particolarmente positivi quando la crescita rallenterà, l’inflazione si indebolirà e le banche centrali taglieranno i tassi di interesse. I rischi? Una resilienza economica inaspettata e una ripresa dell’inflazione costringerebbero le banche centrali ad aumentare nuovamente i tassi di interesse. Ciò sarebbe negativo per la maggior parte delle classi di attività diverse dalle obbligazioni con scadenza più breve e dai fondi del mercato monetario.

(ovvero, governative e investment grade) registreranno risultati particolarmente positivi quando la crescita rallenterà, l’inflazione si indebolirà e le banche centrali taglieranno i tassi di interesse. I rischi? Una resilienza economica inaspettata e una ripresa dell’inflazione costringerebbero le banche centrali ad aumentare nuovamente i tassi di interesse. Ciò sarebbe negativo per la maggior parte delle classi di attività diverse dalle obbligazioni con scadenza più breve e dai fondi del mercato monetario. I titoli di Stato andrebbero bene nello scenario meno probabile in cui il mercato sopravvalutasse la forza dei consumatori, portando a una recessione peggiore del previsto. I rischi? Le obbligazioni emesse dalla maggior parte delle società e delle banche ne soffrirebbero. Detto questo, se gli investitori sono agili, il momento migliore per investire in obbligazioni più rischiose, come quelle ad alto rendimento, è durante il periodo più profondo di una recessione.

andrebbero bene nello scenario meno probabile in cui il mercato sopravvalutasse la forza dei consumatori, portando a una recessione peggiore del previsto. I rischi? Le obbligazioni emesse dalla maggior parte delle società e delle banche ne soffrirebbero. Detto questo, se gli investitori sono agili, il momento migliore per investire in obbligazioni più rischiose, come quelle ad alto rendimento, è durante il periodo più profondo di una recessione. le banche , che nonostante tutto sembrano avere bilanci solidi e dimostri una buona redditività. Ciò contribuirà ad attenuare l’aumento dei crediti inesigibili e l’inasprimento degli standard di prestito. Gli spread di rendimento obbligazionario sono ancora piuttosto generosi. Ciò presenta opportunità. I rischi? Ci sono istituti di credito più deboli, molto probabilmente tra le banche più piccole e regionali, che sono sovraesposti ai mutuatari immobiliari.

, che nonostante tutto sembrano avere bilanci solidi e dimostri una buona redditività. Ciò contribuirà ad attenuare l’aumento dei crediti inesigibili e l’inasprimento degli standard di prestito. Gli spread di rendimento obbligazionario sono ancora piuttosto generosi. Ciò presenta opportunità. I rischi? Ci sono istituti di credito più deboli, molto probabilmente tra le banche più piccole e regionali, che sono sovraesposti ai mutuatari immobiliari. le obbligazioni societarie investment grade, cui elevati margini di profitto e i bilanci conservativi hanno portato a più upgrade che downgrade. I rischi? I default obbligazionari legati alle società più piccole e più rischiose sono in aumento. Ciò peggiorerà in un’economia in rallentamento. Detto questo, i rendimenti totali di questo debito ad alto rendimento dovrebbero essere superiori ai rendimenti medi durante i precedenti rallentamenti/recessioni economiche, a fronte di una migliore qualità del credito.

In quali azioni investire nel 2024

Non solo obbligazioni, bisogna dire che è stato un anno complessivamente forte per i titoli in crescita in generale. L’inflazione che continua a rallentare, unita alla prospettiva che la Banca Centrale riduca i tassi di interesse nel 2024, rende gli investitori incredibilmente ottimisti sulle società nel loro complesso.

Un titolo in forte crescita a Wall Street, per esempio, vede aumentare di tre cifre nel nuovo anno la società di soluzioni di celle a combustibile a idrogeno Plug Power, cui azioni potrebbero guadagnare il 102% nel 2024.

Un secondo titolo in crescita che dovrebbe salire alle stelle nel 2024, sulla base delle previsioni collettive degli analisti di Wall Street, è la società biotecnologica a piccola capitalizzazione Lexicon Pharmaceuticals (LXRX 3,55%). Le azioni Lexicon hanno chiuso il 22 dicembre a 1,31 dollari. Tuttavia, l’obiettivo di prezzo di consenso per un anno di Wall Street suggerisce che si dirigeranno a 5,15 dollari, che rappresenta un rialzo del 293%.

La società di intermediazione Axis, invece, ha indicato nove titoli azionari promettenti secondo le stime 2024, ovvero: Pitti Engineering, Sansera Engineering, Archean Chemicals, Amber Enterprises, JK Lakshmi Cement, SBI, Manappuram Finance, Cyient e Westlife Foodworld.

“Continuiamo a credere nella storia di crescita a lungo termine del mercato azionario indiano e crediamo che sia ben supportato dalla struttura favorevole emergente, con crescenti capex che consentono alle banche di migliorare la crescita del credito. Con le valutazioni attuali che offrono una portata limitata di ulteriori espansione, un aumento degli utili societari sarà il motore principale dei rendimenti di mercato in futuro. Pertanto, la selezione dei titoli dal basso verso l’alto con particolare attenzione a una combinazione di vecchia economia ed esportazioni sarebbe la chiave per generare rendimenti soddisfacenti nel prossimo anno “, hanno spiegato gli esperti.

Da non sottovalutare, infine, sono le azioni value (ovvero quelle a basso prezzo), che sembrano essere sottovalutate dal mercato. Generalmente, questi titoli rappresentano società finanziariamente stabili che aumentano le loro vendite e i loro utili in modo lento e costante.

Il grande vantaggio dell’investimento in azioni value è un livello di sicurezza più elevato. Quando si acquista un titolo a basso prezzo si spende meno sui profitti futuri e il titolo ha meno spazio per scendere. Inoltre, se l’attività è solida, i grandi cali dei prezzi spesso non durano, perché i prezzi più bassi attirano più investitori. I titoli value hanno anche una volatilità relativamente bassa. Si tratta di azioni che gli investitori acquistano e detengono a lungo termine infatti.

Lo svantaggio principale dell’investimento in azioni value è una tempistica incerta. Possono volerci anni prima che gli investitori realizzino il valore intrinseco di un titolo. Fortunatamente, supponendo che tu abbia una tempistica lunga, puoi raccogliere il reddito da dividendi mentre aspetti.

Un altro rischio è non riuscire a differenziare le azioni buone e a basso prezzo da quelle che sono economiche per un motivo. Quest’ultima è nota come trappola del valore. Il potenziale di crescita futura è il principale fattore che distingue i titoli di alto valore da quelli poco brillanti.