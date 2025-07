iStock Quali sono i migliori buoni fruttiferi postali di luglio 2025, quelli che offrono un tasso fino al 5%?

Da 100 anni i buoni fruttiferi postali sono tra le forme di risparmio e investimento più amate dagli italiani nonostante le numerose alternative presenti sul mercato finanziario. Il motivo di tale successo è sicuramente la sicurezza che offrono. Sono infatti garantiti dallo Stato Italiano per cui vengono visti come un porto sicuro nel quale depositare i propri risparmi. Inoltre, sono semplici da sottoscrivere in quanto è possibile effettuare tale operazione recandosi presso un ufficio postale o direttamente online. Quali sono dunque i migliori buoni fruttiferi postali di luglio 2025?

Quali buoni fruttiferi postali scegliere a luglio 2025?

I buoni postali, come spiegato, sono tra i prodotti preferiti dagli italiani perché a rischio zero. Sono infatti garantiti dallo Stato Italiano, emessi da Cassa Depositi e Prestiti e collocati sul mercato da Poste Italiane.

Questi titoli possono essere cointestati a più soggetti purché il numero non sia superiore a quattro e danno la possibilità di ottenere un rimborso disgiunto per ogni intestatario. Tale opzione può essere anche esclusa ma è necessario farlo all’atto della sottoscrizione.

Inoltre, non sono ammesse conitestazioni tra soggetti maggiorenni e minorenni nonché tra i minori.

Detto ciò, i migliori bfp di luglio 2025 sono:

quelli dedicati ai minori;

il buono 100;

i 3×4;

i buoni ordinari.

I buoni fruttiferi postali dedicati ai minori

Tra i migliori buoni fruttiferi postali di luglio 2025 ci sono quelli dedicati ai minori che possono essere sottoscritti da genitori, nonni, parenti, amici purché siano maggiorenni.

Tali titoli possono essere acquistati per importi uguali a 50 euro o multipli di tale cifra sia in forma cartacea che dematerializzata. In quest’ultimo caso è necessario che il minore abbia un libretto di risparmio postale in quanto fungerà da conto di regolamento. Quest’ultimo dovrà avere ovviamente la stessa intestazione del buono. Per acquistare il titolo sarà necessari il codice fiscale o la tessera sanitaria del minore (anche in fotocopia) e uno tra questi documenti:

la carta di identità/passaporto;

il certificato di nascita.

La persona maggiorenne che acquista i buoni dovrà invece presentare la tessera sanitaria o il codice fiscale e inoltre uno a scelta tra i seguenti documenti:

carta di identità o una di un paese dell’Unione Europea;

la patente di guida italiana;

il passaporto italiano o di un paese dell’Unione Europea;

il passaporto extra comunitario insieme con una traduzione giurata qualora esso sia redatto in una lingua diversa da quella inglese.

Tale tipologia di titoli, infine, si potrà acquistare fino ai sedici anni e mezzo del minore e gli interessi matureranno fino alla sua maggiore età. Ecco i tassi di interesse annui lordi aggiornati al 24 giugno 2025:

2% dopo 1 anno e 6 mesi-2-3-4 anni;

2,25% dopo 5-6 anni;

2,50% dopo 7-8-9-10-11-12-13-14 anni;

3% dopo 15-16 anni;

5% dopo 17-18 anni.

Ecco un esempio:

supponiamo di investire 7.000 euro in un buono dedicato a un minore nato il 7 luglio 2025. Il valore netto alla scadenza del titolo, secondo il calcolatore messo a disposizione da Poste Italiane, sarà di 15.496,16 euro senza considerare l’imposta di bollo che si calcolerà in base alla normativa vigente. Tale titolo scadrà il 7 luglio 2043.

Buono 100

Di recente, Poste Italiane ha lanciato un nuovo buono postale il cui nome è 100. Si tratta di un titolo dedicato a chi è titolare di un libretto smart oppure ordinario e apporta nuova liquidità. Per quest’ultima, si intendono tutte le somme versate a partire dal 20 giugno scorso fino al 4 settembre 2025 salvo chiusura anticipata sui libretti di risparmio postale o conti correnti BancoPosta. La cifra, poi, può essere trasferita sul libretto Smart per acquistare il buono solo mediante girofondo.

Il rendimento annuo lordo alla scadenza di questo titolo è del 3% al termine dei quattro anni ma è possibile chiedere il rimborso anche prima di tale arco temporale. In quest’ultimo caso, però, non verranno corrisposti gli interessi e il rimborso sarà pari al valore nominale al netto di eventuali oneri fiscali.

Ecco un esempio di rendimento:

supponiamo di voler acquistare un buono 100 in data 7 luglio 2025. Si riceveranno al termine dei 4 anni 7.768,74 euro secondo il calcolatore di Poste Italiane. Nel calcolo, però, non è inclusa l’imposta di bollo che si calcolerà in base alla normativa vigente. Tale titolo scadrà poi il 7 luglio 2029 e andrà in prescrizione l’8 luglio 2039.

Buoni postali 3×4

Ci sono anche i buoni fruttiferi postali 3×4 tra i migliori di luglio 2025. Essi durano, come si evince dal nome, 12 anni e offrono i seguenti rendimenti annui lordi:

1% al termine dei 3 anni;

1,50% al termine dei 6 anni;

2,25% al termine dei 9 anni;

3% al termine dei 12 anni.

Anche per questi titoli è possibile chiedere il rimborso totale o quello parziale entro il termine di prescrizione. Prima dei 3 anni dall’acquisto, però, non si ha diritto al riconoscimento degli interessi maturati.

Ecco un esempio di rendimento:

supponiamo di voler accantonare 7.000 euro nei bfp 3×4. Dal calcolatore messo a disposizione da Poste Italiane si evince che il rimborso netto alla scadenza sarà di 9.607,79 euro ma nel calcolo non è stata considerata l’imposta di bollo che si calcolerà in base alla normativa vigente. Tale titolo scadrà il 7 luglio 2037 e andrà in prescrizione l’8 luglio 2047.

Buoni ordinari

Concludiamo la nostra carrellata dei migliori bfp di luglio con quelli ordinari. Si tratta di titoli che durano 20 anni e i cui interessi vengono riconosciuti a partire dalla fine del primo anno. I tassi di interesse annuo lordo sono i seguenti a seguito dell’aggiornamento del 24 giugno 2025:

si percepisce lo 0,75% dopo 1-2-3-4 anni;

lo 0,90% al termine del 5° anno;

l’1,04% dopo 6 anni;

l’1,14% dopo 7 anni;

l’1,25% al termine dell’8° anno;

l’1,36% dopo 9 anni;

si percepisce l’1,47% dopo 10 anni;

l’1,57% dopo 11 anni;

l’1,64% dopo 12 anni;

l’1,75% dopo 13 anni;

l’1,86% dopo 14 anni;

l’1,97% dopo 15 anni;

il 2,07% al termine del 16° anno;

il 2,18% al termine del 17° anno;

il 2,28% alla fine dei 18 anni;

il 2,37% alla fine dei 19 anni;

il 2,50% alla fine dei 20 anni.

Ecco un esempio di rendimento: