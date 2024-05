Risparmio gestito trainato da fondi obbligazionari: non scema l’appeal dei BTP

Secondo Assogestioni, il settore ha evidenziato ad aprile deflussi per oltre 3,8 miliardi di euro

Fonte: 123rf Nel mese di aprile si sono registrati deflussi in tutte le categorie di fondi tranne monetari e obbligazionari

Dopo un mese di marzo che aveva lasciato sperare in una inversione del trend, il risparmio gestito torna a contrarsi, evidenziando ad aprile deflussi per oltre 3,8 miliardi di euro. Un dato che si confronta con una raccolta positiva di 387 milioni nel mese di marzo e che porta il totale dei deflussi da inizio anno a sforare i 10 miliardi di euro.

E’ quanto rileva l’ultimo rapporto di Assogestioni sul risparmio gestito, elaborato dall’Ufficio Studi dell’Associazione, che ha anche stimato un effetto performance pari a -0,9% nel mese.

Il patrimonio gestito ad aprile si è attestato a 2.337,2 miliardi di euro, risultando in calo rispetto ai 2.362,6 miliardi del mese di marzo.

L’andamento dei fondi

Guardando più nel dettaglio all’andamento delle gestioni collettive, che nel complesso hanno generato una raccolta negativa di 834 milioni di euro (+2,1 miliardi a marzo), i fondi aperti hanno subito 1,28 miliardi di euro di deflussi(+1,89 miliardi di racoclta a marzo) portando il complessivo da inizio anno a -5,2 miliardi. I fondi chiusi invece vedono una raccolta ancora positiva di 447 milioni (+155 milioni a marzo) che porta la raccolta totale da gennaio a 1 miliardo.

I fondi obbligazionari trainano la raccolta

Fra le varie tipologie di fondi, si segnala l’acuirsi dei deflussi sugli azionari (–3,27 miliardi di euro contro -1,64 miliardi di marzo) e l’andamento ancora negativo di bilanciati (-1,40 miliardi di euro) e flessibili (-999 milioni di euro), in continuità con il trend degli ultimi mesi.

All’opposto, è proseguito lo slancio dei prodotti obbligazionari che hanno attratto 3,19 miliardi euro di nuovi capitali (4,65 miliardi la raccolta di marzo), portando il bilancio complessivo da inizio anno a superare i 20 miliardi di euro (+20,15 miliardi). Una performance che conferma il ritorno di attrattività sui titolo di Stato italiani, come confermato anche dall’ultimo collocamento del BTP Valore.

Sempre marginali i numeri dei fondi hedge (-7 milioni), mentre i fondi monetari hanno sollecitato una raccolta per 1,20 miliardi di euro, portando in attivo il totale da inizio anno ad oltre 1 miliardo di euro raccolti.

I fondi di lungo termine hanno evidenziato deflussi per 2,49 miliardi di euro, portando il totale da inizio anno a -6,3 miliardi di euro.

Le altre gestioni

Da segnalare infine le gestioni istituzionali, che sono in negativo per 3,74 miliardi di euro nel mese e per quasi 8,2 miliardi da inizio anno, e le gestioni retail, che hanno raccolto 734 milioni di euro nel mese di aprile e 2,46 miliardi da inizio anno. Il saldo totale delle gestioni di portafoglio si attesta così a -3 miliardi di euro.