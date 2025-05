Galline in affitto contro la crisi delle uova, il fenomeno “rent the chicken”

Per fronteggiare la crisi delle uova negli Usa si sta diffondendo sempre di più il fenomeno del "Rent the chicken", le galline a noleggio per produrre le uova direttamente a casa

Galline in affitto contro i prezzi alle stelle delle uova. Per sopperire ai rincari da record e alla scarsità di questo alimento centrale per la dieta degli americani, negli Stati Uniti sta prendendo sempre più piede il servizio “Rent the chicken”, il noleggio delle galline per produrre in casa le proprie uova, con tanto di attrezzatura dedicata.

Uno stratagemma escogitato proprio per fronteggiare la crisi che ha svuotato gli scaffali dei supermercati Usa, soprattutto per colpa dell’influenza aviaria che sta mettendo in ginocchio l’industria aviaria nel Paese, facendo schizzare i prezzi fino anche al 60% in più.

Il prezzo delle uova negli Usa

Dal 2022, oltre 168 milioni di volatili sono stati abbattuti negli Stati Uniti per cercare di limitare la diffusione dell’influenza aviaria, 40 milioni di polli e tacchini soltanto tra dicembre 2024 e gennaio 2025.

La circolazione del virus tra gli uccelli negli ultimi mesi ha ricevuto un’accelerazione e il combinato disposto tra i nuovi focolari e l’inflazione hanno portato a una carenza nell’offerta di uova e a un’impennata sui prezzi: a marzo il costo medio di una confezione da 12 si aggirava intorno ai 7 dollari.

Nonostante le tariffe all’ingrosso abbiano cominciato a diminuire nelle ultime settimane, i prezzi sugli scaffali dei supermercati sono rimasti alti anche per un ulteriore aumento della domanda registrato per Pasqua.

I dati pubblicati il 10 aprile dal Bureau of Labor Statistics mostrano come il prezzo medio al dettaglio delle uova abbia raggiunto i 6,23 dollari la dozzina a marzo, battendo il primato precedente di 5,90 dollari raggiunto a febbraio.

Il più grande produttore di uova degli Stati Uniti, Cal-Maine Foods, ha dichiarato ad aprile che i suoi profitti trimestrali sono più che triplicati e il Dipartimento di giustizia americano ha avviato un’indagine per verificare eventuali speculazioni.

L’azienda Rent The Chicken

La crisi delle uova in Usa sta facendo la fortuna di Rent The Chicken, un’azienda fondata nel 2013 in Pennsylvania che si propone di “offrire alle persone la possibilità di provare ad allevare galline in giardino per avere uova fresche, senza un impegno a lungo termine”, come spiegato dalla co-fondatrice Jenn Tompkins.

Negli anni l’attività si è diffusa in oltre 40 città degli Stati Uniti, dove gli allevatori locali hanno aperto delle filiali, ma è quest’anno che il servizio è esploso, arrivando anche a triplicare le richieste: “Sta diventando piuttosto popolare, perché tutti vogliono sapere da dove provengono le loro uova – ha spiegato Joe Defrancesco, titolare di una sede in Connecticut – Non è tanto il prezzo delle uova, quanto piuttosto: ‘Voglio essere sicuro di avere delle uova’”.

Il sito Rent The Chicken spiega che in seguito alla conferma della prenotazione, i clienti riceveranno a casa un pollaio mobile, da due a quattro galline che stanno già deponendo le uova e il materiale necessario per iniziare il noleggio, con un costo intorno ai 500 dollari per un periodo di 5-6 mesi, con la possibilità di adottare le galline al termine del servizio.