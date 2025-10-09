Verbali FED, maggioranza favorevole ad altri 2 tagli quest’anno

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

Secondo i verbali della riunione del Federal Open Market Committee del 16-17 settembre la maggior parte dei funzionari della Federal Reserve “ha ritenuto che sarebbe stato probabilmente opportuno allentare ulteriormente la politica monetaria per il resto dell’anno”. Il verbale della riunione ha anche mostrato che “la maggioranza dei partecipanti ha sottolineato i rischi al rialzo per le loro prospettive di inflazione”. I funzionari presenti a quella riunione hanno votato con 11 voti favorevoli e 1 contrario per ridurre i tassi di interesse di un quarto di punto percentuale, portandoli a un intervallo compreso tra il 4% e il 4,25%, il primo taglio di questo tipo quest’anno.

La riunione

Un funzionario, il neo-insediato Stephen Miran, si è espresso a favore di una riduzione di mezzo punto percentuale e ha votato contro la decisione. I verbali mostrano che un piccolo numero di funzionari era riluttante a sostenere il taglio dei tassi. “Alcuni partecipanti hanno affermato che era opportuno mantenere invariato il tasso sui fondi federali in questa riunione o che avrebbero potuto sostenere tale decisione”, si legge nelle minute. Ci sono state divisioni sull’opportunità di due o tre riduzioni totali quest’anno, inclusa la riduzione di un quarto di punto percentuale approvata nella riunione del 16-17 settembre. Una leggera maggioranza di 10 a 9 si è espressa a favore di tagli equivalenti a un quarto di punto in ciascuna delle due riunioni rimanenti di quest’anno.

Il sondaggio FED

Il sentiment del Comitato coincideva con un sondaggio che la Fed invia ai primary dealer dei mercati finanziari, si legge nel resoconto. “Quasi tutti gli intervistati al sondaggio Desk si aspettavano un taglio di 25 punti base dell’intervallo obiettivo per il tasso sui fondi federali in questa riunione, e circa la metà si aspettava un ulteriore taglio alla riunione di ottobre”, si legge nel verbale. “La stragrande maggioranza degli intervistati si aspettava almeno due tagli di 25 punti base entro la fine dell’anno, mentre circa la metà si aspettava tre tagli nello stesso periodo”. Sebbene i responsabili politici abbiano notato l’aumento dei rischi per il mercato del lavoro, molti ritenevano anche improbabile un rapido calo dell’occupazione. “I partecipanti hanno generalmente valutato che le recenti letture di questi indicatori non mostrassero un netto deterioramento delle condizioni del mercato del lavoro”, si legge nel verbale.

Focus sul lavoro

Dalla riunione di settembre, i governatori della Fed, tra cui i vicepresidenti Philip Jefferson e Michelle Bowman, hanno espresso preoccupazione per la solidità del mercato del lavoro come motivo per abbassare i tassi di interesse. Miran ha sostenuto che un tasso di interesse neutrale inferiore a quanto previsto implichi la necessità per la Fed di tagliare rapidamente i tassi. I funzionari hanno ribadito che avrebbero valutato i rischi sia per l’inflazione che per l’occupazione nel valutare la loro prossima mossa. “I partecipanti hanno sottolineato l’importanza di adottare un approccio equilibrato nel promuovere gli obiettivi del comitato in materia di occupazione e inflazione”, si legge nel verbale.