Turismo, S&P calcola gli impatti della guerra in Medioriente

Fonte: Ansa La guerra di Israele contro Hamas entra in una nuova fase

La tragedia umana provocata dalla guerra fra Hamas e Israele potrebbe avere implicazioni diffuse per la regione del Medio Oriente e del Nord Africa (MENA), che vanno oltre la perdita di vite umane ed i massicci danni alle infrastrutture. Lo conferma uno studio di S&P Global Ratings, intitolato “Il turismo MENA probabilmente subirà un colpo dalla guerra Israele-Hamas”, dove segnala che la guerra potrebbe colpire duramente i turismo e danneggiare il PIL dell’Area. Un’escalation potrebbe poi aprire ulteriori fronti nella regione.

Turismo in ginocchio

Guardando esclusivamente all’impatto sul turismo, S&P ritiene che Libano, Egitto e Giordania siano i più esposti, a causa della loro posizione geografica di prossimità e della possibilità che alcuni aspetti del conflitto si espandano oltre i confini.

La stima deriva dai risultati di un’analisi di scenario, in cui viene verificato l’impatto finanziario di una perdita del 10%, 30% o 70% delle entrate turistiche in ciascun paese. L’anno scorso, il turismo ha contribuito per il 26% alle entrate correnti del Libano. Per la Giordania e l’Egitto la cifra è stata del 21% e del 12%, mentre per Israele del 3%.

Il settore del turismo è un grande serbatoio di lavoro in Medioriente e un’importante fonte di acquisizione di valuta estera. Il turismo a livello globale ha registrato una robusta ripresa nel 2023, in particolare in Medio Oriente. Secondo l’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite, la regione ha ricevuto il 20% di turisti in più nei primi sette mesi di quest’anno rispetto allo stesso periodo del 2019, attestando questa regione come l’unica che ha superato i livelli pre-pandemici e sostenendone crescita economica e la posizione delle partite correnti . Le conseguenze della guerra mettono questo progresso a rischio.

Quali altri settori sono colpiti?

Il turismo, secondo S&P, è solo uno dei settori esposti a rischi. I probabili impatti della guerra includono i danni alle infrastrutture, il deflusso di portafogli e depositi dei non residenti e una riduzione degli investimenti diretti esteri.

L’aumento delle proteste nei paesi coinvolti potrebbe anche esacerbare l’instabilità sociale ed i rischi politici. Inoltre, un ulteriore aggravamento della crisi umanitaria a Gaza o una grave escalation in Cisgiordania potrebbero portare a una nuova ondata di flussi di rifugiati che graverebbero sulle economie della regione. Ciò potrebbe compromettere i parametri fiscali e creditizi della regione.

Un conflitto prolungato, poi, potrebbe portare a una significativa perdita di PIL e di entrate in valuta estera in tutta l’area, anche se questo potrebbe essere in qualche modo mitigato dal potenziale sostegno dei donatori internazionali.

I tre scenari considerati da S&P

Per l’agenzia vi sono 3 scenari che descrivono le potenziali implicazioni finanziarie e che prevedono una perdita delle entrate turistiche del 10%, 30% e 70% ed il conseguente impatto sulle economie dell’area.

Le tre percentuali di perdita di turismo sono state calcolate sulla base di osservazioni storiche: durante il conflitto Libano-Israele del 2006, durato 34 giorni, gli arrivi turistici in Il Libano sono caduti di quasi il 40% nel periodo luglio-agosto e del 6% in media per l’intero anno rispetto al 2005; durante la “primavera araba” del 2011, gli arrivi turistici sono diminuiti del 33% in Egitto e del 20% in Giordania; durante la pandemia di COVID-19, gli arrivi di turisti in tutto il mondo sono diminuiti in media del 70% nel 2020.