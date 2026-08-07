Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi si è stabilizzato dopo una settimana di cali e risalite, rimanendo per 24 ore attorno ai 78 punti base, anche se i redimenti sono in crescita

ANSA Lo sprad del 6 agosto 2026

Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi si è mantenuto stabile tra l’apertura del 6 e del 7 agosto, concludendo una settimana di cali e di rimbalzi con una giornata di stabilità. Questo non significa però che i rendimenti siano rimasti fermi: gli interessi sui titoli decennali italiani sono infatti aumentati.

È l’instabilità in Medio Oriente a spingere l’incertezza sui debiti pubblici europei. Nemmeno la Germania è più immune a questo fenomeno: i tempi in cui i Bund tedeschi erano considerati un bene rifugio capace di proteggere gli investimenti nei momenti di maggiore instabilità economica sembrano passati.

Spread Btp-Bund stabile, rendimenti in aumento

La stabilità del differenziale tra Btp e Bund è una notizia. Nell’ultima settimana lo spread è passato da cifre record a un crollo improvviso sui livelli di metà luglio. Tutto dipende dalla guerra in Medio Oriente, in una fase molto inverta, frutto della vaghezza dei negoziati e della posizione, mai stabile, degli Stati Uniti di Trump.

L’incertezza non si è risolta tra il 6 e il 7 luglio, ma non è nemmeno peggiorata. Una fase di stallo che ha lasciato in attesa anche gli investitori e che quindi ha mantenuto a 78 punti base lo spread. Non si può dire altrettanto, però, per i rendimenti.

Ancora crescita per i rendimenti

Gli interessi sui Btp, e su tutti gli altri titoli europei come vedremo, sono di fatto tornati ai livelli di inizio settimana, ma questa volta accompagnati anche dai Bund. Questo spiega perché, con i rendimenti dei Btp decennali benchmark al 3,93%, lo spread sia rimasto ben al di sotto degli 80 punti base.

I titoli tedeschi, infatti, hanno fatto segnare un rialzo al 3,15%, che ha permesso al differenziale di non crescere. Le preoccupazioni sull’economia europea permangono, nonostante i dati positivi degli indici Pmi.

Notizia in aggiornamento