Per la prima volta da metà luglio lo spread è tornato sotto gli 80 punti base in apertura, anche se i rendimenti sono ancora molto più alti rispetto al recente passato

ANSA Lo spread del 4 agosto 2026

Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è calato a 79 punti base, scendendo sotto la soglia psicologica degli 80 punti per la prima volta da settimane. Il differenziale si è ridotto grazie a una variazione al ribasso dei rendimenti dei titoli di Stato decennali benchmark italiani e a una sostanziale stabilità di quelli tedeschi.

Il calo del prezzo del petrolio legato alla riduzione delle operazioni militari in Medio Oriente ha aiutato, ma al dato italiano contribuiscono anche una bassa inflazione e alcuni segnali economici positivi da parte delle imprese.

Lo spread è sotto 80 punti dopo due settimane

Era dal 16 luglio che lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi non scendeva sotto quota 80 punti. La fine del cessate il fuoco in Medio Oriente aveva spaventato gli investitori, che si erano allontanati dal debito italiano, causando un aumento dei rendimenti oltre il 4%. Anche se le rendite non sono ancora tornate alla normalità, la fiducia verso l’economia italiana sembra essere in aumento.

Spread in calo, ma rendimenti ancora alti

Lo spread è arrivato a 79 punti base nella mattinata del 4 agosto, un calo determinato da una riduzione dei rendimenti al 3,93%, rispetto al 3,14% dei Bund tedeschi a 10 anni. Nonostante il differenziale stia calando, quindi, i rendimenti dei titoli di Stato rimangono relativamente alti, anche se di un decimo inferiori rispetto alle rilevazioni più alte delle ultime settimane.

Notizia in aggiornamento