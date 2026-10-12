Btp all’asta il 13 ottobre, cedole al 3,95%: i rendimenti e le scadenze

All'asta del 13 ottobre saranno presentati tre nuovi Btp a 3, 7 e 15 anni, con cedole piuttosto alte visto l'andamento recente del mercato obbligazionario internazionale

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Matteo Runchi

Editor esperto di economia e attualità

Redattore esperto di tecnologia e esteri, scrive di attualità, cronaca ed economia

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Btp all’asta il 13 ottobre, cedole al 3,95%: i rendimenti e le scadenze
ANSA
La sede del Ministero dell'Economia in via XX Settembre a Roma
Quali sono le scadenze dei Btp? Come funziona la prenotazione dei Btp? Cosa sono le cedole dei titoli di Stato?

Domani 13 ottobre saranno messi all’asta tre tranche di Btp, con scadenze a 3, 7 e 15 anni. Si tratta di una regolare asta dei titoli di Stato italiani, ma il momento è particolarmente favorevole per gli investitori. I rendimenti sui mercati sono infatti molto alti e quindi gli investimenti nel debito pubblico italiano sono più convenienti anche solo rispetto a prima dell’estate.

Le cedole di tutti questi prodotti sono sopra il 3%, ma i loro rendimenti raggiungono anche il 4%, se li si confronta con le altre tranche già sul mercato. Il Tesoro immetterà fino a 7 miliardi di euro di Btp sul mercato in questa occasione a seconda della domanda degli operatori. Per tutti i Btp all’asta la prenotazione da parte del pubblico avverrà entro oggi 12 ottobre, la prenotazione delle domande entro le 11 di domani, la prenotazione all’asta supplementare entro le 15:30 del 14 ottobre e il regolamento avverrà entro il 15 ottobre.

Il Btp a 3 anni con scadenza a settembre 2029

Il primo titolo, Il Btp a 3 anni con scadenza a settembre 2029, ha le seguenti caratteristiche:

  • codice Isin, IT0005716839;
  • tranche, settima;
  • emissione il 15/6/2026;
  • scadenza il 15/9/2029;
  • cedola annuale del 3%;
  • data del primo pagamento della cedola 15/3/2027;
  • importo massimo offerto 2,5 miliardi di euro più 500 milioni supplementari.

Confrontandolo con le altre tranche già sul mercato, il rendimento lordo di questo titolo potrebbe aggirarsi attorno al 3,70%, portando quello netto al 3,24%.

Il Btp a 7 anni con scadenza a settembre 2033

Il Btp a 7 anni, con una scadenza quindi un po’ più lunga, punta a investitori che cercano strumenti per il medio termine. Le sue caratteristiche sono:

  • codice Isin, IT0005722845;
  • tranche, quinta;
  • emissione il 15/7/2026;
  • scadenza il 15/9/2033;
  • cedola annuale del 3,35%;
  • data del primo pagamento della cedola 15/3/2027;
  • importo massimo offerto 3 miliardi di euro più 600 milioni supplementari.

Anche in questo caso si possono paragonare i rendimenti della tranche già sul mercato, deducendo che il rendimento potrebbe avvicinarsi al 4% lordo, cioè il 3,6% netto.

Il Btp a 15 anni con scadenza a settembre 2041

Per il lungo termine sarà invece presentato un Btp a 15 anni con scadenza a settembre 2041. Le sue caratteristiche sono:

  • codice Isin, IT0005694630;
  • tranche, sesta;
  • emissione il 10/02/2026;
  • scadenza il 01/10/2041;
  • cedola annuale del 3,95%;
  • data del primo pagamento della cedola 01/04/2027;
  • importo massimo offerto 1,5 miliardi di euro più 300 milioni supplementari.

I rendimenti di questo Btp sono particolarmente alti sul mercato, pari al 4,58% lordo, più del 4% netto.

Come acquistare i Btp all’asta

I Btp non possono essere acquistati all’asta direttamente dai privati. Le aste sono riservate ai cosiddetti specialisti, per lo più banche e investitori istituzionali, che però possono fare da intermediario per i propri clienti.

Per chiedere alla propria banca di acquistare per sé un Btp all’asta basta avere un conto corrente e un deposito titoli presso quell’istituto. Attraverso l’home banking, si può poi fare richiesta, con importo minimo di 1.000 euro.

Le indicazioni contenute in questo articolo hanno uno scopo esclusivamente informativo, possono essere modificate in qualsiasi momento e non intendono in alcun modo sostituire la consulenza finanziaria con figure professionali specializzate. QuiFinanza non offre servizi di consulenza finanziaria, di advisory o di intermediazione e non si assume alcuna responsabilità in relazione a ogni utilizzo delle informazioni qui riportate.

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