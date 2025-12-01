Lo spread scende a 74 punti base e il BTP rende meno dell’Oat francese: un segnale di fiducia che riduce i costi per lo Stato e sostiene economia e imprese

Lo spread tra Btp e Bund apre a 72 punti base, in netto calo rispetto ai 76,5 della chiusura di venerdì scorso. Una riduzione importante, che invia un segnale forte ai mercati e che rende l’Italia sempre più appetibile agli investitori.

Non solo: il rendimento del decennale italiano, pur salendo leggermente al 3,44%, si conferma al di sotto di quello dell’Oat francese, che viaggia al 3,46%. Ciò significa che oggi l’Italia si finanzia a costi inferiori alla Francia, segnando un netto cambio di passo nella percezione del rischio degli ultimi anni.

Lo Spread come termometro del rischio

Per comprendere la portata di questi numeri, è fondamentale chiarire cosa sia lo spread Btp-Bund. In termini tecnici, è la differenza di rendimento tra il titolo di Stato italiano a 10 anni (Btp) e l’omologo tedesco (Bund), considerato il bene rifugio per eccellenza in Europa.

Se il Bund rende il 2,72% e il Btp il 3,44%, lo spread è di 72 punti base (0,72%). Questo numero rappresenta il premio al rischio che gli investitori chiedono per prestare denaro all’Italia invece che alla Germania. Se lo spread è alto, allora i mercati temono che l’Italia non riesca a ripagare i debiti; se è basso, allora c’è fiducia nella stabilità finanziaria del nostro Paese. Se 72 punti è già una cifra molto bassa, gli esperti ipotizzano che potrebbe andare anche sotto i 70 punti, una situazione inimmaginabile fino a pochi anni fa.

Perché conviene investire nei Titoli di Stato

Un livello di spread così basso, unito ai rendimenti attuali, crea una finestra interessante per i risparmiatori per almeno tre motivi:

un buon rapporto rischio/rendimento, con l’investitore che può ottenere un flusso cedolare di tutto rispetto con una volatilità molto inferiore rispetto al passato;

prospettive di guadagno, grazie all’incasso delle cedole semestrali e la rivendita del titolo a un prezzo più alto in futuro;

usare i Titoli di Stato come rifugio dall’incertezza azionaria, con i bond governativi visti come porto sicuro rispetto all’imprevedibilità dei mercati.

Le conseguenze per l’economia reale

Ma l’impatto di uno spread a 72 punti base va ben oltre i grafici di borsa; è ossigeno puro per l’economia reale italiana.

La prima conseguenza diretta è il risparmio sugli interessi. L’Italia ha un debito pubblico molto alto (una cifra pari a oltre 3.000 miliardi di euro) che deve essere costantemente rifinanziato emettendo nuovi titoli. Se lo spread scende, lo Stato deve offrire interessi più bassi per convincere gli investitori a comprare il debito. Questo si traduce in miliardi di euro risparmiati ogni anno, con risorse che il governo può utilizzare per investimenti pubblici, sanità o riduzione delle tasse.

Inoltre, c’è un fattore di credibilità internazionale. Il fatto che il rendimento sia inferiore a quello francese indica che i mercati vedono oggi Roma politicamente più stabile di Parigi. Non solo, ma oggi l’economia italiana è anche più dinamica della Germania, che, dopo aver vissuto una fase di arresto, sta tornando a crescere come prima.

Questo clima di fiducia favorisce lo Stato ma anche le banche e le imprese italiane, che possono finanziarsi sui mercati a costi più contenuti, sostenendo così la crescita del Paese.

Le indicazioni contenute in questo articolo hanno uno scopo esclusivamente informativo, possono essere modificate in qualsiasi momento e non intendono in alcun modo sostituire la consulenza finanziaria con figure professionali specializzate. QuiFinanza non offre servizi di consulenza finanziaria, di advisory o di intermediazione e non si assume alcuna responsabilità in relazione a ogni utilizzo delle informazioni qui riportate.