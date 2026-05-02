Shock energetico globale, come cambiano strutture e strategie dei mercati

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ANSA Shock energia: petrolio record, borse giù e inflazione in risalita.

La crisi energetica causata dalla guerra in Medio Oriente ha accelerato l’adozione di misure politiche. I governi dei mercati sviluppati si sono concentrati principalmente sulla protezione dei consumatori dagli aumenti dei prezzi, ricorrendo a sussidi e limiti massimi di prezzo, proprio come avevano fatto nel 2022. Lo sottolinea George Cotton, portfolio manager del JSS Transition Enhanced Commodities fund di J. Safra Sarasin.

Shock energetico globale

Gli aumenti dei prezzi dell’energia – spiega l’esperto – influenzano solitamente l’esito delle elezioni. La pianificazione a lungo termine per la sicurezza energetica si estende generalmente oltre il ciclo elettorale, spingendo i consumatori ad adattarsi anche in assenza di interventi politici. Sulla scia dell’ultima crisi energetica, la carenza di GNL (gas naturale liquefatto) ha causato blackout a rotazione in tutto il Pakistan. Ciò ha provocato una grave instabilità politica e insicurezza economica. In risposta, i consumatori hanno preso in mano la situazione, innescando un boom di installazioni solari sui tetti. Questo fenomeno è cresciuto a tal punto che i principali progetti commerciali di generazione di energia elettrica da carbone sono stati accantonati a causa del calo delle vendite nette di elettricità.

come cambiano strutture e strategie mercati

È probabile che questa crisi, se dovesse protrarsi, determini un’adozione altrettanto diffusa del solare in Asia. Ciò avviene in un momento in cui la politica cinese volta a contrastare l’involuzione ha iniziato a limitare la produzione fotovoltaica in eccesso. Analogamente, i veicoli ibridi plug-in e i veicoli elettrici a autonomia estesa a prezzi contenuti, provenienti principalmente dalla Cina, vedranno probabilmente un’accelerazione della diffusione nei mercati emergenti e sviluppati. Questo cambiamento potrebbe superare i livelli di adozione che i veicoli elettrici a batteria non sono riusciti a raggiungere durante l’ultima crisi. Il motivo per cui le reti elettriche continuano a mancare di affidabilità e continuità in molti paesi emergenti è che i veicoli ibridi plug-in offrono una significativa flessibilità che prima non esisteva.

la view di J. Safra Sarasin

Nel settore dell’energia tradizionale, i produttori nordamericani hanno tardato a colmare il vuoto lasciato dal Medio Oriente, non per mancanza di riserve, ma piuttosto a causa di una carenza di capacità di trasporto e distribuzione. La produzione di petrolio da giacimenti di scisto comporta la generazione di gas naturale in eccesso che deve essere raccolto, poiché il suo incenerimento in torcia è soggetto a severe restrizioni. Inoltre, produce notevoli quantità di acque reflue tossiche che richiedono uno smaltimento sicuro. Di conseguenza, l’aumento della produzione petrolifera negli Stati Uniti richiederà probabilmente un tempo eccessivamente lungo e comporterà ingenti spese in conto capitale. Al di fuori del territorio continentale degli Stati Uniti, i produttori del Sud America e dell’Asia stanno riportando la loro attenzione sul petrolio e sul gas offshore. Questo segmento, a lungo trascurato, è tornato al centro dell’attenzione poiché i prezzi del petrolio più elevati e a più lungo termine hanno modificato l’equilibrio economico.