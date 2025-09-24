Powell frena su taglio tassi. Rischi da valore azioni “troppo elevato”

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

Il Presidente della Fed è tornato a citare l'inflazione come fattore di rischio

“I rischi a breve termine per l’inflazione sono orientati al rialzo e quelli per l’occupazione al ribasso: una situazione difficile. I rischi bilaterali implicano che non esiste un percorso privo di rischi“. È il passaggio chiave dell’intervento del presidente della Fed Jerome Powell, che ad un evento in Rhode Island ha rilasciato commenti in linea con quanto dichiarato la scorsa settimana nella conferenza stampa successiva alla riunione di settembre della Fed, non fornendo indicazioni sul percorso dei tassi.

“Se allentiamo troppo aggressivamente, potremmo lasciare incompiuto il lavoro sull’inflazione e dover invertire la rotta in seguito per ripristinare completamente l’inflazione al 2% – ha spiegato – Se manteniamo una politica restrittiva troppo a lungo, il mercato del lavoro potrebbe indebolirsi inutilmente. Quando i nostri obiettivi sono in tensione come questa, il nostro quadro normativo ci impone di bilanciare entrambi i lati del nostro duplice mandato“.

Il mercato del lavoro e l’inflazione

“Dati recenti mostrano che il ritmo della crescita economica è rallentato – ha detto il numero uno della Fed – Il tasso di disoccupazione è basso, ma è leggermente aumentato. L’aumento dell’occupazione è rallentato e i rischi al ribasso per l’occupazione sono aumentati. Allo stesso tempo, l’inflazione è recentemente aumentata e rimane piuttosto elevata. Negli ultimi mesi, è diventato chiaro che l’equilibrio dei rischi si è spostato, spingendoci ad adottare un orientamento di politica economica più vicino alla neutralità nella riunione della scorsa settimana”.

Secondo Powell, “gli effetti economici complessivi dei significativi cambiamenti nelle politiche commerciali, di immigrazione, fiscali e normative devono ancora essere valutati. Uno scenario di base ragionevole è che gli effetti sull’inflazione legati ai dazi saranno relativamente di breve durata: una variazione una tantum del livello dei prezzi. Un aumento “una tantum” non significa “tutto in una volta”. Gli aumenti tariffari richiederanno probabilmente del tempo per essere assorbiti dalle catene di approvvigionamento. Di conseguenza, questo aumento una tantum del livello dei prezzi sarà probabilmente distribuito su diversi trimestri e si tradurrà in un’inflazione leggermente più elevata durante tale periodo”.

I mercati finanziari e i tassi

Al leader della banca centrale è stato chiesto quanta importanza lui e i suoi colleghi attribuiscano ai prezzi di mercato e se abbiano una maggiore tolleranza per i valori più elevati. “Esaminiamo le condizioni finanziarie generali e ci chiediamo se le nostre politiche le stiano influenzando in un modo che è ciò che stiamo cercando di ottenere”, ha detto Powell – Ma ha ragione, da molti punti di vista, ad esempio, i prezzi delle azioni sono valutati piuttosto bene“.

“I mercati ci ascoltano, ci seguono e fanno una stima di dove pensano che andranno i tassi. E quindi prezzano le cose”, ha detto Powell in una parte della conversazione dedicata ai tassi sui mutui. Sebbene Powell abbia sottolineato gli elevati valori azionari, ha affermato che questo “non è un periodo di elevati rischi per la stabilità finanziaria“.

L’indipendenza e gli attacchi

“Noi teniamo la testa bassa e facciamo il nostro lavoro”, ha detto Powell a proposito della Fed che si tiene fuori dalla politica. “Per lo più chi ci chiama politicizzati è solo un colpo basso – ha detto – Non ci mettiamo a discutere con persone esterne, facciamo solo il nostro lavoro”.

Powell ha parlato in un momento in cui la Fed è sottoposta a forti pressioni da parte dell’amministrazione Trump per tagliare i tassi, con un tentativo del presidente di licenziare la governatrice Lisa Cook in attesa presso la Corte Suprema, e funzionari dell’amministrazione che mettono in discussione la validità dei programmi di emergenza della Fed durante la pandemia e durante la crisi economica del 2007-2009.

Powell ha affermato che tali sforzi, in circostanze straordinarie, hanno probabilmente aiutato l’economia a evitare esiti ben peggiori: “Queste due crisi storiche mondiali consecutive hanno lasciato cicatrici che ci accompagneranno a lungo. Nelle democrazie di tutto il mondo, la fiducia del pubblico nelle istituzioni economiche e politiche è stata messa a dura prova. Chi di noi è al servizio della pubblica amministrazione in questo momento deve concentrarsi con fermezza sullo svolgimento delle proprie missioni critiche al meglio delle proprie capacità, in mezzo a mari in tempesta e forti venti trasversali”, ha affermato Powell, sottolineando che “nonostante questi due shock unici ed estremamente significativi, l’economia statunitense ha registrato performance pari o superiori a quelle di altre grandi economie avanzate del mondo”.