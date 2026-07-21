Poste-TIM, OPAS al via: prime adesioni allo 0,0488%

Nel primo giorno dell’offerta pubblica di acquisto e scambio promossa da Poste Italiane su TIM sono state presentate adesioni pari allo 0,0488% degli strumenti oggetto dell’operazione

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123RF L’OPAS di Poste Italiane su TIM registra le prime adesioni, ma il livello ancora contenuto alimenta il dibattito sul prezzo e sulle prospettive dell’operazione.

L’OPAS di Poste Italiane su TIM entra nella fase operativa e offre il primo dato concreto al mercato. Nel primo giorno di adesione sono state presentate 832.748 richieste, pari allo 0,0488% degli strumenti oggetto dell’offerta. È un numero ancora minimo, ma importante perché segna l’avvio effettivo di una delle operazioni societarie più rilevanti dell’estate finanziaria italiana.

Il dato va letto con cautela. Nelle offerte pubbliche, soprattutto quando il periodo di adesione è lungo, gli investitori tendono spesso ad aspettare le ultime settimane prima di decidere. In questo caso l’operazione resterà aperta fino all’11 settembre, quindi il primo giorno non può essere interpretato da solo come un giudizio definitivo del mercato.

Il punto, però, è già chiaro: la partita si giocherà sul prezzo, sulla fiducia degli azionisti TIM e sulla capacità di Poste di convincere il mercato che l’operazione abbia un razionale industriale forte. Il primo numero non dice ancora se l’OPAS avrà successo, ma conferma che il dossier entra ora nella fase decisiva.

Il prezzo dell’offerta diventa il nodo

Il corrispettivo previsto da Poste per ogni azione TIM portata in adesione è composto da due elementi: 1,67 euro in contanti e 0,218 azioni ordinarie Poste Italiane di nuova emissione. È, quindi, un’offerta mista, parte cash e parte carta, che espone gli azionisti TIM anche all’andamento futuro del titolo Poste.

Questa struttura rende la valutazione più complessa rispetto a un’offerta interamente in contanti. Chi aderisce non riceve soltanto denaro, ma entra anche nel capitale di Poste, accettando implicitamente una scommessa sul valore industriale e finanziario del nuovo perimetro. Per questo il mercato guarderà non solo al prezzo nominale, ma anche al rapporto tra TIM, Poste, dividendi futuri e prospettive operative.

Il CdA di TIM ha giudicato il corrispettivo congruo dal punto di vista finanziario, sulla base delle fairness opinion degli advisor, ma la valutazione del board non chiude la partita. Saranno gli azionisti a decidere se il mix tra denaro e azioni Poste sia sufficiente per aderire oppure se convenga attendere, vendere sul mercato o restare nel capitale.

TIM rinvia il piano industriale, il mercato aspetta i conti

Uno degli elementi più rilevanti è il rinvio del piano industriale. TIM ha comunicato che non aggiornerà il piano in attesa del completamento dell’offerta e degli scenari che emergeranno al termine dell’OPAS. Il prossimo 29 luglio saranno, quindi, comunicati soltanto i risultati finanziari del secondo trimestre e del primo semestre 2026, che verranno poi presentati al mercato nella conference call del 30 luglio.

È una scelta comprensibile, ma non neutra. Il mercato avrebbe bisogno di capire come TIM intenda muoversi su debito, investimenti, rete, servizi digitali e generazione di cassa. Senza un piano aggiornato, l’attenzione si sposta ancora di più sul prezzo dell’offerta e sulla visione industriale di Poste.

Per gli investitori, i conti semestrali diventano così il prossimo passaggio chiave. Ricavi, margini, debito e flussi di cassa saranno letti non solo come numeri di bilancio, ma come indicatori della forza negoziale di TIM dentro l’operazione. Più i risultati saranno solidi, più il mercato potrà interrogarsi sulla convenienza del corrispettivo.

Poste punta a un nuovo perimetro tra risparmio, pagamenti e tlc

L’operazione non riguarda soltanto TIM. Per Poste Italiane, l’OPAS può rappresentare un salto strategico verso un modello più integrato, dove servizi finanziari, pagamenti, identità digitale, logistica, risparmio e telecomunicazioni dialogano dentro un’unica piattaforma di relazione con famiglie, imprese e pubblica amministrazione.

Poste ha già una posizione forte nel risparmio, nei pagamenti e nei servizi digitali. TIM porta in dote infrastrutture, clienti, connettività e un marchio ancora centrale nel mercato italiano delle telecomunicazioni. La combinazione può creare sinergie, ma apre anche interrogativi su governance, investimenti, regolazione e capacità di integrare due gruppi molto diversi.

Non si tratta solo di capire se l’offerta andrà a buon fine, ma di valutare che cosa potrebbe nascere da un eventuale rafforzamento di Poste in TIM: un gruppo più vicino al consumatore finale, capace di unire conto, pagamenti, connessione, servizi digitali e presenza fisica sul territorio.

La soglia di successo e il peso degli azionisti

L’OPAS riguarda fino a 1,706 miliardi di azioni TIM, pari al 79,896% del capitale, al netto della quota già detenuta da Poste. L’esito dipenderà, quindi, dal comportamento degli altri azionisti e dalla capacità dell’offerta di superare le soglie previste. In operazioni di questa dimensione, il consenso del mercato non si misura nei primi giorni, ma nella parte finale del calendario.

La finestra temporale è ampia: l’offerta si chiuderà l’11 settembre, salvo proroghe, con pagamento previsto il 18 settembre.

Il dossier resta aperto e potenzialmente molto sensibile a ogni nuova informazione: risultati, commenti del management, movimenti di Borsa e lettura degli advisor.