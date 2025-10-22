L’oro torna a correre dopo il crollo del 5%: attesi dati inflazione e Fed

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

ANSA Prezzo dell'oro in rialzo.

L’Oro torna a salire sui mercati internazionali, dopo la pesante correzione del 5% registrata la vigilia, a causa di prese di profitto dopo il lungo rally, che ha portato i prezzi su nuovi record storici oltre i 4.000 dollari l’oncia. Il metallo prezioso resta sopra questo livello, a conferma che lo sfondamento del tetto dei 4mila ha dato un segnale rialzista importante al mercato.

L’andamento del prezzo spot e dei future

Questa mattina, il future sull’Oro per consegna dicembre registra un rialzo dell’1% a 4.151 dollari l’oncia, ben lontano dal picco di 4.398 dollari toccato la scorsa settimana, mentre il prezzo spot risale dello 0,3% a 4.139 dollari l’oncia, dopo aver ceduto ieri circa il 5% del valore, il calo giornaliero più ampio da agosto 2020.

Un movimento tecnico causato da veloci prese di beneficio dopo che il prezioso ha ripetutamente aggiornato i suoi massimi storici, mettendo a segno solo nell’ultimo mese un rialzo di circa il 10% e da inizio anno un forte incremento del 57%.

Scemano le tensioni fra Usa e Cina

Ad innescare le vendite sull’oro hanno contribuito anche i segnali di allentamento delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. Il presidente americano Donald Trump si è detto sicuro di poter raggiungere un accordo commerciale con il presidente cinese Xi Jinping in occasione dell’incontro della prossima settimana in Corea del Sud. Affermazioni che hanno allentato le preoccupazioni sorte nelle ultime settimane a fronte delle minacce del leader statunitense e della risposta di Pechino sull’export di terre rare.

Gli Stati Uniti stanno anche negoziando un accordo commerciale con l’India, per metter fine al lungo in stallo sul commercio e portare dazi sulle importazioni indiane dal 50% al 15-16%.

Oro sostenuto dall’attesa di nuovi tagli dalla Fed

A sostenere il valore dell’oro concorre l’attesa per il prossimo meeting della Federal Reserve, in cui sarà annunciato un nuovo taglio dei tassi di 25 punti base con una probabilità ormai vicinissima al 100%. Il mercato attende però i dati sull’inflazione di settembre, in uscita venerdì prossimo, dopo il ritardo nella diffusione del dato prodotta dallo shutdown.

Ad ogni modo un intervento della banca centrale statunitense è pressoché scontato e qualcuno all’interno del Board spinge anche per un taglio più aggressivo di 50 punti base, a fronte delle evidenti difficoltà del mercato del lavoro.