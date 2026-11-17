Il gruppo di Helsinki punta al delisting da Piazza Affari con un premio del 21,3%. Decisivi i grandi soci Leonardo e Advent e il via libera di Roma

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ANSA Iceye lancia OPA su Avio.

La società finlandese Iceye ha annunciato un’OPA volontaria totalitaria su Avio. I dettagli vedono 41 euro per azione interamente in contanti, con un premio del 21,3% rispetto alla chiusura del 16 novembre. L’operazione vale poco più di 2 miliardi di euro e riguarda il gruppo di Colleferro, che produce propulsori per satelliti, missili e lanciatori.

Dietro l’offerta c’è, secondo il gruppo finlandese, un progetto di cooperazione con l’Italia per un piano industriale: creare un campione europeo dei lanci spaziali capace di competere con SpaceX e Blue Origin.

L’obiettivo di Iceye

Iceye ha come obiettivo, secondo quanto dichiara il CEO Modrzewski, quello di:

Fare cose importanti in Italia e con l’Italia. Ma la ragione di fondo è che la riteniamo la migliore per quello che fa.

Il gruppo finlandese spiega, inoltre, che l’integrazione unirebbe le capacità di lancio e propulsione di Avio alle attività di Iceye nella produzione di satelliti, nella gestione di costellazioni e nei servizi di intelligence. Avio, invece, beneficerebbe di una maggiore visibilità sulla domanda futura, a sostegno degli investimenti nella produzione e di una maggiore frequenza dei voli di Vega.

L’offerta punta a ottenere la revoca delle azioni Avio dal segmento Star, ovvero il delisting di Avio da Piazza Affari.

Le condizioni dell’offerta di Iceye

Oltre al premio sulla chiusura del 16 novembre, il corrispettivo supera del 29,6% il prezzo medio ponderato del mese precedente e del 34,8% quello dei tre mesi precedenti. Come riporta Soldi Online, per avere un termine di paragone, nei primi giorni di ottobre il titolo chiudeva intorno ai 29,18 euro per azione.

L’offerta è subordinata a delle condizioni:

il raggiungimento del 66,67% del capitale;

il via libera senza condizioni del Governo italiano ai sensi del Golden Power.

Non facile, visto che rende decisivi i grandi soci come Advent, secondo azionista di Avio dopo Leonardo, che detiene poco meno del 19%, con un investimento di 109,39 milioni di euro a 33,40 euro per azione e una quota del 6,54%.

Spicca anche la clausola Mac/Mae (Material Adverse Change/Material Adverse Effect), che permette di sfilarsi in caso di mutamenti sostanzialmente pregiudizievoli del quadro politico, economico o di mercato.

Il comunicato di Iceye cita in maniera esplicita il contesto attuale: la guerra in Ucraina, la crisi in Medio Oriente e nel Mar Rosso e le tariffe doganali USA. E dichiara:

Sebbene tali situazioni siano pubblicamente note alla data della presente comunicazione, potrebbero avere conseguenze sostanzialmente pregiudizievoli sull’offerta.

Di conseguenza, potrebbero avere ripercussioni sulla situazione finanziaria dell’offerente o dell’emittente.

La posizione del Governo

Avio però non è un’azienda qualsiasi e questo Iceye lo sa. Sul Corriere della Sera, Modrzewski assicura che il perimetro resterà intatto:

Sappiamo quanto Avio conti per il sistema italiano, nella difesa e nell’economia. Il piano è mantenere tutto e farlo crescere, investendo oltre un miliardo di euro nell’attuale perimetro.

Avio infatti produce tecnologie sensibili per spazio e difesa, e per questo l’ultima parola spetta a Palazzo Chigi. L’esito del Golden Power sarà il passaggio più delicato dell’operazione.