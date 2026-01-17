Mercato obbligazionario: il potenziale del 2026, la view di PIMCO

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

123RF obbligazioni ibride, mercato in crescita

Il mercato obbligazionario nel 2025 ha registrato la sua migliore performance degli ultimi anni, e ciò è avvenuto anche senza un rialzo significativo dei tassi. Quali sono stati i fattori chiave alla base dei forti rendimenti e quali opportunità intravediamo nel reddito fisso per il futuro? Lo spiega Dan Ivascyn, Group CIO di PIMCO che analizza i driver dei forti rendimenti del mercato obbligazionario nel 2025, le prospettive per il reddito fisso, i rischi e le opportunità nel credito privato e le valutazioni delle azioni rispetto alle obbligazioni.

Mercato obbligazionario: il potenziale del 2026

Per l’esperto “è stato un anno entusiasmante, un anno eccellente dal punto di vista della performance. Molti settori del mercato hanno funzionato bene in termini di generazione di rendimenti, mantenimento della liquidità e flessibilità degli investimenti. Tuttavia, è stato soprattutto il rendimento iniziale così interessante a determinare gran parte di questi guadagni. Ci sono state anche molte opportunità di valore relativo lungo tutta la curva dei rendimenti. La parte iniziale della curva dei rendimenti, con scadenze più brevi, ha sovraperformato quella con scadenze più lunghe. Il Regno Unito, anche la parte lunga del mercato giapponese, l’Australia, un mercato obbligazionario di altissima qualità, offrono tutti rendimenti molto interessanti quando si effettua una copertura sul dollaro statunitense. Questi sono stati ottimi strumenti di diversificazione che hanno ridotto la volatilità del portafoglio e generato rendimenti interessanti. E poi anche la valuta, il dollaro stesso, si è leggermente indebolita quest’anno”

Un altro tema chiave per noi, ovvero un sottopeso molto contenuto sul dollaro che riflette le nostre opinioni sui valori relativi di alcune delle valute più liquide e di qualità superiore a livello globale, ha generato un rendimento incrementale. Infine, ma non meno importante, anche quelli che chiamiamo i settori spread del credito sono stati piuttosto ricchi di opportunità. Pertanto, il credito ad alto rendimento e di qualità inferiore ha registrato buoni risultati, in linea con gli elevati rendimenti azionari, ma siamo anche riusciti a generare rendimenti molto interessanti per i nostri clienti in aree del mercato di qualità superiore e più resilienti, prosegue l’esperto.

La view di PIMCO

Numerose fonti di rendimento diversificate utilizzando tutti gli strumenti a nostra disposizione. Siamo entusiasti di questo anno e, cosa ancora più importante, delle prospettive di rendimenti futuri, con rendimenti ancora elevati che offrono opportunità interessanti e cicli meno correlati in tutto il mondo, consentendoci, ancora una volta, di generare rendimenti interessanti rispetto alle alternative passive disponibili. Il credito privato è stato un argomento di grande interesse per i clienti. Recentemente, alcuni fallimenti che hanno coinvolto società che accedono a questi mercati hanno suscitato preoccupazione. PIMCO nutre preoccupazioni riguardo al credito privato? Qual è la vostra visione dei mercati privati e, più in generale, del credito, considerando la fase attuale del ciclo creditizio?

Ritengo – proseguo – che il modo corretto di considerare il credito dal punto di vista degli investitori sia quello di esaminarlo nell’ambito dell’intero spettro della liquidità. Vengo remunerato per accettare una minore liquidità? E poi, considerando lo spettro del credito o della sensibilità economica: maggiore è la sensibilità economica, minore è la qualità di quella particolare forma di rischio di credito, maggiore è la remunerazione che noi investitori desideriamo ottenere.

E ritengo sia importante sottolineare che abbiamo avuto molti anni di performance creditizie molto solide. Abbiamo spread molto ridotti. Abbiamo registrato una forte crescita in alcune delle aree più sensibili dal punto di vista economico dei mercati del credito, e questo vale sia per i prestiti bancari, considerati di natura più pubblica, sia per il credito privato, come ad esempio il mid-market direct lending, considerato di natura più privata. Quindi, data l’espansione che abbiamo visto in questi mercati e dato il deterioramento della sottoscrizione, non dovrebbe sorprendere che stiamo avendo alcuni problemi di credito. Riteniamo che alcune di queste aree del mercato che sono cresciute troppo rapidamente deluderanno gli investitori.

Ciò che è positivo per un investitore attivo, e utilizzo il termine investitore anziché gestore, è che a volte sembra che le persone si limitino ad allocare il denaro che proviene dagli investitori. Questo è molto interessante. Ci consente di prendere decisioni di credito in modo relativo, concentrandoci su aree che sono più resilienti per loro natura. E quando si verifica un rallentamento dell’economia, le persone notano la differenza tra i profili resilienti e quelli meno resilienti. Pertanto, ritengo che la nostra mentalità in PIMCO sia quella di mantenere la liquidità, il che significa flessibilità futura del portafoglio.

Molti investitori stanno diventando cauti riguardo al bull market azionario in fase di maturazione. Le valutazioni dei titoli azionari sono vicine ai massimi storici e sembra che sul mercato vi sia una spesa quasi infinita per l’intelligenza artificiale.

Opportunità e rischi

Come dovrebbero considerare gli investitori le opportunità e i rischi nel bilanciare questi aspetti nei mercati finanziari odierni? Se si considerano le valutazioni iniziali delle azioni oggi e quelle dei titoli a reddito fisso di alta qualità, e si confrontano tali valutazioni relative su un arco temporale di diversi decenni, su base prospettica, si prevede che le obbligazioni avranno un andamento piuttosto positivo in termini assoluti rispetto alle azioni, alla loro volatilità attesa più bassa e alla liquidità. Pertanto, qualunque sia stato il mix di azioni, obbligazioni, liquidità e altri strumenti utilizzato negli ultimi 10-15 anni, probabilmente è opportuno spostare una piccola parte del denaro da questi settori che hanno dato buoni risultati, ma che sono ormai saturi dal punto di vista della valutazione.

“Ritengo che lo stesso ragionamento valga anche per i mercati azionari. Vi è una significativa dispersione, una significativa differenziazione tra i settori dal punto di vista delle valutazioni. Pertanto, vi sono molte decisioni interessanti e attive che possono essere prese in questo ambito, ma ritengo che il punto fondamentale sia che gli investitori dovrebbero essere più cauti nelle valutazioni iniziali.

Tuttavia, come una sorta di polizza assicurativa, riteniamo che abbia senso diversificare leggermente il portafoglio con titoli a reddito fisso. Ritengo che lo stesso valga anche per la liquidità, e forse sono ancora più convinto di questo aspetto, poiché il tasso di interesse è destinato quasi certamente a scendere, almeno nel breve termine, ed è la prima volta dopo molto tempo che il tasso di interesse sta scendendo a un livello significativamente inferiore al rendimento che si può ottenere da un portafoglio obbligazionario di alta qualità a duration intermedia”, conclude l’esperto.