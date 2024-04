Mercato azionario: BlackRock individua le migliori opportunità

Fonte: 123rf I consigli degli esperti sul mercato azionario

Diversi mercati azionari globali hanno iniziato l’anno toccando i massimi storici, sostenuti da dati economici resilienti e da utili aziendali solidi. Con l’inizio del secondo trimestre, ci si chiede quale sarà il futuro per i mercati azionari. Secondo il report del team Fundamental Equities di BlackRock sull’outlook di mercato per il secondo trimestre del 2024 la crescita del mercato azionario si sta verificando in più aree del mercato mentre l’outlook per l’Europa e il Giappone premia la selezione attiva dei titoli. Inoltre, gli esperti di BlackRock hanno sottolineato le opportunità garantite dai titoli “small cap” con il miglioramento delle condizioni economiche.

Le aspettative per il secondo trimestre

Nel report gli analisti di BlackRock sostengono che lo slancio del mercato azionario possa continuare nel secondo trimestre dell’anno, anche se i rendimenti potrebbero essere più contenuti e in una fascia più ampia del mercato. “Tuttavia, non ci sarà un ritorno all’era del “denaro facile” post crisi finanziaria globale (Global Financial Crisis – GFC), ma assisteremo a un divario maggiore tra chi ha meglio o peggio performato nel mercato azionario in un regime di investimento più alfa-centrico”, ha sottolineato Helen Jewell – Chief Investment Officer, BlackRock Fundamental Equities, EMEA. I titoli tecnologici a livello globale hanno fatto da apripista nel 2024. “Riteniamo che i potenziali tagli dei tassi potrebbero portare a un allargamento della crescita anche ad aree di mercato meno costose, come per esempio società di qualità con un interessante potenziale di crescita degli utili a lungo termine”, ha aggiunto.

La lente sull’Europa

I mercati hanno toccato i massimi storici, ma il divario di valutazione rispetto ai titoli statunitensi rimane storicamente ampio. Secondo gli esperti di BlackRock sono tre le ragioni per cui tale divario potrebbe ridursi: un contesto favorevole, potenziali tagli dei tassi e il ritorno dei buyback. Sul primo punto Jewell sottolinea che il contesto macroeconomico europeo è migliorato. Sul secondo invece fa notare che l’inflazione in Europa è tornata a livelli vicini al target della Banca centrale europea (BCE), aumentando la probabilità di tagli dei tassi nel secondo trimestre: “questo dovrebbe fornire ulteriore sostengo alle economie e ai titoli europei”. Infine, la Chief Investment Officer fa notare che anche se i titoli azionari europei potrebbero non attrarre ancora un forte interesse da parte degli investitori globali, “il management delle aziende riconosce l’attrattiva delle proprie azioni a questi prezzi, con i buyback in Europa che hanno raggiunto massimi storici”.

Focus sul Giappone

BlackRock fornisce anche tre motivi per esplorare il Giappone: cambiamenti aziendali, la coesione del sistema Paese e la propensione agli investimenti delle aziende. Le valutazioni azionarie giapponesi sono vicine ai livelli medi dell’ultimo decennio, ma i rendimenti complessivi dei titoli azionari – che indicano la redditività e l’efficienza delle aziende – sono aumentati a seguito delle riforme aziendali applicate da diversi anni. Inoltre il report suggerisce le attività di importanti istituzioni dovrebbero combinarsi per dare ulteriore sostegno ai titoli azionari giapponesi. Infine, il trend del “friend-shoring” sta stimolando le imprese giapponesi, in quanto le aziende internazionali investono capitale nel Paese.