Il mercato ha smesso di finanziare l’IA a qualsiasi prezzo? Il caso Firmus

Dopo vent’anni di esperienza in ambito legale e nelle risorse umane, si dedica all’informazione, alla ricerca e allo sviluppo. Scrive di economia e finanza, con particolare attenzione all’impatto delle tecnologie su imprese e risparmiatori

123RF Firmus ha ritirato la maxi IPO australiana dopo la debole risposta degli investitori.

Il mercato continuerà a finanziare l’intelligenza artificiale, ma non sembra più disposto ad accettare qualsiasi prezzo. La prova arriva dall’Australia, dove Firmus Technologies ha ritirato la domanda di quotazione dopo aver tentato inutilmente di salvare una delle maggiori IPO della storia del Paese.

L’operatore di data center, sostenuto da nomi come Nvidia, Blackstone e Coatue, puntava a una valutazione vicina a 44 miliardi di dollari australiani e a una raccolta da circa 7 miliardi. In pochi giorni il prezzo proposto agli investitori è sceso da 11 a 8,25 dollari australiani per azione. I consulenti avrebbero successivamente sondato il mercato persino a 5,50 dollari, la metà del valore iniziale.

Non è bastato. Firmus ha rinunciato al debutto sulla Borsa australiana, attribuendo la decisione alla volatilità e alle condizioni di mercato. Cercherà ora denaro attraverso un nuovo collocamento privato.

La quotazione è saltata, ma il suo significato finanziario va oltre una singola società: il mercato ha cominciato a chiedere quanta parte del valore dell’IA derivi da infrastrutture già operative e quanta da impianti, ricavi e utili ancora da realizzare.

La maxi IPO dell’intelligenza artificiale si ferma

Firmus costruisce e gestisce infrastrutture destinate all’elaborazione dei modelli di intelligenza artificiale. Il progetto interessava gli investitori perché i data center rappresentano uno dei principali colli di bottiglia della rivoluzione tecnologica: servono processori, elettricità, sistemi di raffreddamento, terreni e collegamenti alla rete.

Questa necessità è reale. Più difficile è stabilire quanto valga oggi un’azienda che promette di soddisfarla domani.

Secondo i dati circolati durante il collocamento, Firmus disponeva di circa 42 megawatt di capacità realizzata, rispetto a una pipeline vicina a un gigawatt. Gran parte della valutazione dipendeva, quindi, da strutture ancora da completare, contratti futuri e obiettivi economici particolarmente ambiziosi.

Ciò che attirava gli investitori Ciò che aumentava il rischio Domanda crescente di potenza di calcolo Gran parte della capacità ancora da costruire Sostegno di Nvidia e grandi fondi Valutazione aumentata rapidamente Accordi con importanti gruppi tecnologici Investimenti iniziali molto elevati Espansione in Australia e Sud-est asiatico Tempi, energia e autorizzazioni incerti Utili potenziali miliardari Attività ancora in perdita

Il problema non era necessariamente il progetto industriale. Era la distanza tra il progetto e il prezzo richiesto per parteciparvi.

Perché Nvidia non è una garanzia sul prezzo

La presenza di Nvidia ha reso Firmus immediatamente riconoscibile. Il produttore di chip può beneficiare direttamente della costruzione dei data center, perché molte delle nuove infrastrutture utilizzano i suoi processori.

Essere sostenuti da un leader mondiale, però, non rende automaticamente corretta qualsiasi valutazione. Un investitore deve distinguere tra qualità dei partner, solidità del progetto e prezzo pagato per le azioni.

Il punto è particolarmente importante dopo che i ricavi record di Nvidia hanno mostrato quanto la domanda dei data center pesi sulla crescita del gruppo.

Il produttore di chip incassa quando vende l’hardware; il gestore del data center deve, invece, costruire l’impianto, trovare energia, finanziarlo e mantenerlo occupato abbastanza a lungo da recuperare l’investimento.

Sono due posizioni differenti lungo la stessa catena del valore. Il successo del fornitore non garantisce quello di ogni suo cliente o partecipata.

Il passaggio dai mercati privati alla Borsa

Finché una società rimane nelle mani di fondi e investitori professionali, la sua valutazione deriva da negoziazioni relativamente ristrette. Una IPO, ovvero l’offerta con cui un’impresa apre il proprio capitale al mercato, introduce, invece, un controllo più severo: nuovi investitori devono accettare quel prezzo utilizzando denaro reale.

Firmus aveva aumentato rapidamente la propria valutazione nei precedenti round privati. Il collocamento avrebbe dovuto trasformare quelle stime in una capitalizzazione riconosciuta dalla Borsa. La domanda insufficiente ha mostrato che i due valori non coincidevano.

Il ritorno ai finanziamenti privati, il territorio del private equity, non elimina il fabbisogno di capitale. Lo sposta semplicemente verso investitori disposti a sostenere un rischio maggiore, spesso in cambio di condizioni più favorevoli.

Il segnale è già arrivato alle azioni

La bocciatura non è rimasta confinata a Firmus. Maas Group, società quotata che possiede circa il 3,2% dell’operatore, è arrivata a perdere il 30% durante la seduta e ha chiuso con un ribasso superiore al 22%. In una giornata sono scomparsi circa 517 milioni di dollari australiani dalla sua capitalizzazione.

È la dimostrazione di come una valutazione privata possa trasferirsi rapidamente ai mercati pubblici quando una società quotata possiede una partecipazione nell’azienda interessata.

Firmus non è presente negli ETF perché non è mai arrivata in Borsa. Il suo caso può, però, modificare i multipli riconosciuti all’intera filiera: data center, infrastrutture energetiche, semiconduttori, cloud e società impegnate a finanziare l’espansione.

Cosa deve controllare chi investe nell’IA

Il ritiro dell’IPO non dimostra che l’IA sia una bolla e non annulla la crescita del settore. Dimostra che innovazione tecnologica e convenienza finanziaria non sono sinonimi.

Il principio vale anche per chi possiede ETF esposti all’intelligenza artificiale e ai semiconduttori. Il rischio non deriva soltanto dalla presenza di società fragili, ma dalla concentrazione sugli stessi grandi titoli e dalle aspettative incorporate nei loro prezzi.

Come mostrano anche i finanziamenti raccolti dalle Big Tech per sostenere la corsa all’IA, la rivoluzione digitale richiede capitali enormi. La domanda decisiva non è se l’intelligenza artificiale crescerà, ma chi riuscirà a trasformare quegli investimenti in flussi di cassa.

Firmus non segna la fine della corsa. Segna forse la fine della sua fase più indulgente: il logo di Nvidia non sostituisce un bilancio, una pipeline non equivale a un impianto e una previsione non è ancora un utile.