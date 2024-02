ETF tematici, IA traina i flussi anche a gennaio

Fonte: iStock Un posto di lavoro su tre sentirà l’impatto della diffusione dell’intelligenza artificiale

Il 2024 è iniziato con flussi netti positivi per gli ETF tematici (un fondo tematico è un fondo comune d’investimento azionario che investe in un tema particolare, ndr) con un bilancio in verde di 597 milioni di dollari su circa 979 milioni di flussi lordi complessivi nel mese di gennaio. Il tema che continua a dominare – sia in termini di flussi che di performance – è quello relativo a Robotica, automazione e AI, che ha mantenuto lo slancio dell’anno scorso, attirando nuovi flussi per 344 milioni di dollari. E’ quanto si legge nell’analisi di ARK Invest Europ a cura di Rahul Bhushan, co-founder di Rize ETF e Managing Director, il quale spiega che “una novità arriva invece dal tema dell’Innovazione sanitaria, che inizia l’anno con 132 milioni di dollari di afflussi, dopo un periodo post-Covid difficile anche a causa del rialzo dei tassi di interesse”.

ETF tematici, IA traina i flussi

Anche gli ETF sulle Infrastrutture – prosegue l’esperto – hanno registrato flussi positivi a gennaio (31 milioni di dollari) dopo una perdita di 550 milioni nel 2023. Questo non deve sorprendere: storicamente gli ETF sulle infrastrutture registrano buone performance negli anni elettorali, e quest’anno si terranno elezioni in oltre 50 Paesi, il che suggerisce opportunità interessanti per gli ETF associati a questo tema.

L’analisi

Un trend che si conferma è quello relativo agli ETF ambientali e sostenibili, che continuano a far bene: a gennaio portano a casa flussi positivi temi come l’Acqua (132 milioni di dollari), l’Economia circolare (54 milioni di dollari) e il più ampio Clima e ambiente (25 milioni di dollari). Come già sottolineato nei report precedenti, questi buoni risultati non coinvolgono il tema Clean Energy, che prosegue le sue performance deludenti e vede uscire altri 55 milioni di dollari a gennaio.

Flussi e deflussi

Non si fermano i deflussi anche dalla Cybersecurity, nonostante la performance eccezionale per tutto il 2023 e anche in queste prime settimane del 2024. Il tema registra deflussi per 61 milioni di dollari: probabilmente gli investitori stanno ancora traendo profitto dal rally dell’anno scorso, ma come Ark Invest restiamo tuttora ottimisti sulle aziende pure-play della sicurezza informatica, una view che le recenti trimestrali hanno confermato.

Infine, conclude l’analisi, “registriamo deflussi anche sugli ETF su Veicoli elettrici e Batterie, con uscite per 106 milioni di dollari. La nostra analisi suggerisce che questi flussi siano legati soprattutto all’operazione di un singolo investitore su uno specifico ETF; capiremo nei prossimi mesi se questo risultato riflette un sentiment di mercato più diffuso”.