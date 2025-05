Fonte: 123RF L'andamento dei bond sovrani dei mercati emergenti resta improntato alla volatilità

Da inizio anno al 30 aprile, i titoli di Stato dell’area euro hanno già collocato una parte significativa del volume di emissione sovrana sul mercato. A quasi 600 miliardi di euro (considerando quelli a scadenza oltre un anno), è stato emesso più del 45% del volume lordo annuo pianificato (leggermente più di quanto fatto negli anni precedenti, ad esempio nello stesso periodo 2024 erano 560 mld).

Record per le emissioni di bond governativi in Europa

Lo spiega Florian Spaete, senior bond strategist di Generali Investments sottolineando che in termini di emissioni, il progresso maggiore riguarda Grecia, Austria e Irlanda. Per l’Italia il progresso delle emissioni è al 47%, di poco superiore alla media area euro del 45,2%. In termini assoluti le emissioni sono a 156mld al 30 aprile (vs quasi 145mld stesso periodo 2024) con previsioni per il 2025 a oltre 330mld (vs 355mld nel 2024).

600 miliardi euro da inizio anno

La situazione macroeconomica dell’Italia si è stabilizzata. La forte domanda di obbligazioni governative italiane si è riflessa anche nell’emissione di obbligazioni al dettaglio da 14,9 miliardi a febbraio 2025. Inoltre, le politiche economiche e tariffarie irregolari della nuova amministrazione statunitense hanno creato incertezza tra gli investitori, che ora cercano sempre più alternative liquide. Di conseguenza, le obbligazioni italiane hanno riguadagnato l’attenzione degli investitori stranieri dopo che la quota di investitori stranieri è scesa dal 41% a 26% tra il 2010 e il 2023 secondo gli standard europei.

L’esperto spiega anche che poiché la BCE ridurrà ulteriormente il suo portafoglio di obbligazioni governative di circa 250 miliardi di euro entro la fine dell’anno nell’ambito del Quantitative Tightening, il saldo netto di emissioni rimane comunque intorno ai 450 miliardi di euro entro la fine dell’anno.

La view di Generali Investments

Inoltre, anche se i titoli di stato non hanno ancora modificato i loro piani, vediamo rischi al rialzo rispetto alle nostre precedenti previsioni di 440 miliardi di euro di emissioni nette di titoli sovrani nell’area euro per l’intero anno 2025 (rispetto ai 470 miliardi di euro del 2024), a causa del recente deterioramento delle prospettive economiche e di una politica fiscale più espansiva in Germania.

L’emissione di obbligazioni verdi “è in ritardo – per ora. La quota di obbligazioni verdi nel volume totale di emissioni è scesa al di sotto del 3% nel corso dell’anno, ma prevediamo un aumento nel resto dell’anno“, conclude l’esperto.