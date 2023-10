Criptovalute: arriva la prima piattaforma che usa l’intelligenza artificiale

Fonte: 123rf trading finanziario automatico che fa uso di algoritmi

L’uso dell’intelligenza artificiale ed in particolare dell’AI generativa sta letteralmente esplodendo ed ha pienamente conquistato anche la finanza. Il fintech è ormai lanciato in questa direzione e così il mercato delle criptovalute che nasce con la blockchain. E’ in questo contesto che arriva Hodlie, la prima piattaforma al 100% basata sull’AI.

Qui qualche informazione in più sull’AI generativa. Qu abbiamo dato conti delle nuove regole per le criptovalute. Leggi questo articolo per qualche consiglio sul trading online.

Hodlie da il via al trading

Hodlie, la prima piattaforma al mondo di investimento automatico sulle criptovalute basata completamente sull’intelligenza artificiale, ha dato il via al trading online, con l’obiettivo di rivoluzionare il sistema degli investimenti nei mercati finanziari grazie all’AI. Quest’ultima infatti risolve le principali problematicità del trading online: è in grado di elaborare rapidamente enormi quantità di dati, è più precisa e veloce degli esseri umani nel prendere ed eseguire decisioni, non è emotiva, non va in vacanze e non dorme mai.

“Avete presente le decine di trading BOT che oggi sono disponibili in rete e che promettono di farvi guadagnare sui mercati finanziari? Ecco, rappresentano la preistoria delle soluzioni, sono solo algoritmi, nulla più!”, afferma il co-founder e Ceo Gianluca Sommariva, aggiungendo “siamo stati capaci di sviluppare una tecnologia proprietaria di deep learning che utilizziamo per analizzare grandi quantità di dati in tempo reale, tra cui: analisi del prezzo e dei volumi, analisi tecnica, analisi del sentimento e news di mercato, analisi macro-economica”.

Oggi le criptovalute ma si guarda avanti

Hodlie ha avviato la sua attività dopo aver concluso un fund rising di successo a giugno e conta di aprire presto un seed round da 5 milioni finalizzato ad espandersi su altri mercati.

“Al momento, i nostri modelli di AI applicati ai mercati finanziari investono in criptovalute ma ben presto metteremo a disposizione del mercato finanziario altre piattaforme. – spiega il Ceo – Stiamo già testando nuove soluzioni, il nostro obiettivo è fornire tecnologia AI non solo agli investitori retail, ma anche agli investitori istituzionali per i mercati stocks e forex poiché si tratta di tecnologia altamente scalabile”.

“Intendiamo diventare l’azienda europea leader nel campo delle applicazioni di intelligenza artificiale nel settore finanziario”, conclude Sommariva.

Come funziona la piattaforma

Chi ha un portafoglio di criptovalute su Binance può collegarlo a Hodlie in pochi minuti, decidere il profilo di investimento e lasciar semplicemente operare Hodlie.

Il sistema di intelligenza artificiale alla base della piattaforma, infatti, analizza gli andamenti e compra/vende automaticamente ricercando le migliori performance sul mercato. Hodlie monitora i mercati mondiali H24 e 7 giorni su 7 e riduce il rischio degli investimenti in criptovalute.

Le potenzialità di intelligenza artificiale e criptovalute

Sia il mercato dell’AI generativa che le criptovalute offrono grandi potenzialità pe ril futuro, basti pensare che il mercato dell’intelligenza artificiale è destinato a raggiungere i 528 miliardi di dollari entro il 2028, rispetto ai 40 miliardi di dollari del 2022. Un valore che le aziende si preparano a cogliere.

Anche il mercato delle criptovalute è molto apprezzato in Italia: secondo i dati forniti dall’OAM Organismo Agenti e Mediatori, alla fonie del primo trimestre, si contavano quasi 1,2 milioni di clienti in itala in possesso di criptovalute per un valore di oltre 1 miliardo di euro. La fascia d’età tra i 18 e i 29 anni rappresenta la quota maggiore, pari al 40%, seguita dai clienti con età tra 30 e 39 anni (25%).