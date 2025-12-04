La strategia di Campari per crescere negli Stati Uniti passa pe rlo Spritz

Il CEO di Campari Simon Hunt ha spiegato a Bloomberg quale sarà la strategia di crescita dei prossimi due anni

Via la birra, puntare sullo Spritz, che ha già conquistato i giovani in Italia e nel resto d’Europa. E’ la nuova strategia delineata dal nuovo CEO di Campari per la crescita negli Stati Uniti. Simon Hunt, numero uno del produttore italiano di bevande alcoliche, ha anticipato alcuni punti della sua strategia in una intervista rilasciata a Bloomberg.

L’espansione in USA passa per l’Aperol Spritz

L’ulteriore espansione nel mercato americano mira a sostituire le vendite di birra, penalizzate dal calo dei consumi e dai dazi, ed aumentare le vendite del prodotto più popolare di Campari, l’Aperol Spritz, nel suo mercato più grande, perché diventi punto di riferimento in “stati strategici chiave” come la California, New York, Texas e Florida.

L’espansione negli Stati Uniti sarebbe inizialmente concentrata su 11 delle più grandi città statunitensi, spiega Laurence Whyatt, analista di Barclays, che indica fra queste New York, Los Angeles, Miami, Chicago, Austin, Denver, San Francisco, Boston, Jersey City, Phoenix e Las Vegas. Queste città rappresentano il 65% dell’Aperol consumato negli Stati Uniti – ha sottolineato l’esperto – mentre l’espansione nelle successive 10 più grandi città potrebbe aumentare le vendite del distillato del 12% in cinque anni.

Barclays vede il titolo Campari “sottovalutato”

Barclays vede il titolo Campari sottovalutato, avendo ceduto circa il 40% del sue valore negli ultimi due anni, poiché le preoccupazioni relative al consumo di alcolici hanno influenzato le valutazioni del settore. Tuttavia, si ritiene che il portafoglio Campari sia ben posizionato e che la società sarà in grado di sovraperformare il mercato statunitense degli alcolici, in particolare con il lancio di Aperol.

Per questo la Baca d’affari ha confermato il suo giudizio overweight e modificato le sue previsioni per l’esercizio in corso sulla base di una serie di fattori: lo status premium dello Spritz; la crescita dell’Aperol negli Stati Uniti; la conclusione del piano di investimenti, che si rifletterà ora sull’utile; l’aumento delle quote di mercato in Europa; l’esperienza pregressa del nuovo CEO a capo di colossi come William Grant & Sons.

Baerclays ha alzato le previsioni di fatturato negli Stati Uniti dal 2027 in poi e le previsioni di profitto sia negli Stati Uniti che nella regione EMEA. “Questo ci porta a circa il 10% e circa il 12% in più rispetto al consenso di Bloomberg per il 2027 e il 2028”, coclude la banca d’affari.

Le azioni Campari in Borsa

Il titolo campari, che oggi non evidenzia una grande performance in Borsa, si avvia a chiudere questa settimana con un brillante rialzo del 4%. La performance annuale, tuttavia, è ancora modesta, e fa segnare un -2,6%. Nell’ultimo mese il titolo ha evidenziato una performance trascurabile (-0,5%), mentre gli ultimi tre mesi sono stati i più difficili con un calo di oltre il 5%. A penalizzare il titolo fattori come il calo dei consumi, i dazi, e l’euro forte sul dollaro.