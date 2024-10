Fonte: ANSA Borsa: Europa verso avvio in calo, focus su stagione trimestrali

Avvio contrastato per le borse europee: il Ftse Mib di Milano registra un calo dello 0,1%, in linea con il Cac di Parigi (-0,07%) e l’Ibex di Madrid (-0,1%). L’Aex di Amsterdam si mantiene sulla parità, mentre il Dax di Francoforte segna un’eccezione, con un rialzo dello 0,5%. Gli analisti si preparano a una settimana caratterizzata da alta volatilità, con particolare attenzione alle trimestrali di grandi aziende come Tesla, Boeing, Coca Cola, 3M, IBM, General Motors e Verizon.

A Milano si mette in mostra il lusso

I maggiori rialzi del giorno a Piazza Affari parte bene il comparto auto e il lusso; Iveco Group avanza dell’1,87% a 9,822 euro, mentre Ferrari cresce dello 0,57% a 443,50 euro e Stellantis segna un +0,50% a 11,986 euro, nonostante l’agenzia di rating Fitch abbia rivisto l’outlook da positivo a negativo e il calo delle immatricolazioni in Europa a settembre. Per quanto riguarda il lusso, Moncler parte un incremento dell’1,36% a 55,02 euro mentre Brunello Cucinelli sale dello 0,96% a 94,70 euro. Stmicroelectronics guadagna l’1,19%, raggiungendo i 25,415 euro.

Sotto pressione Enel, che perde lo 0,95% a 7,26 euro, e A2A, in calo dell’1,13% a 2,186 euro. Tra le banche, Intesa Sanpaolo scende dello 0,63%, attestandosi a 3,93 euro, dopo aver concluso venerdì scorso il piano di buyback da 1,7 miliardi di euro, con l’acquisto di azioni pari al 2,62% del capitale sociale a un prezzo medio di 3,5481 euro per azione. Vendite anche su Unicredit, che cede lo 0,57%, scendendo a 40,32 euro. Intanto, il governo tedesco ha scelto una linea di neutralità sulla vicenda Commerzbank: dopo le voci di una possibile legge straordinaria per contrastare mire straniere, inclusa la scalata di Unicredit, il ministero delle finanze ha smentito tali scenari tramite un portavoce.

Spread a 123 punti

Apertura stabile per lo spread tra BTp e Bund, che si mantiene a 123 punti base, lo stesso livello della chiusura di ieri. Nonostante il contesto di aumento deciso dei rendimenti sulla curva euro, i titoli di Stato italiani hanno registrato una performance inferiore rispetto ai Bund tedeschi su tutte le scadenze, nonostante il giudizio positivo delle agenzie di rating. Il rendimento del BTp decennale benchmark continua a salire, raggiungendo il 3,54% in avvio di seduta, rispetto al 3,51% della chiusura precedente.

Borse europee attese in leggero calo, a Piazza Affari Fitch boccia Stellantis

Le Borse europee si avviano verso un’apertura in calo: i future sull’EuroStoxx50 segnano -0,28%, mentre quelli sul Ftse Mib scendono dello 0,24%. Più marcata la flessione per il Cac 40 di Parigi (-0,39%) e il Ftse 100 di Londra (-0,47%), mentre il Dax di Francoforte limita le perdite a -0,11%. Con pochi dati macroeconomici in agenda, l’attenzione degli investitori resta focalizzata sulla stagione delle trimestrali, già avviata negli Stati Uniti e pronta a entrare nel vivo in Europa.

Sul listino milanese, riflettori puntati su Stellantis dopo che Fitch ha rivisto l’outlook da positivo a negativo, mantenendo il rating a lungo termine BBB+. Per quanto riguarda il settore bancario, Intesa Sanpaolo ha completato venerdì scorso il piano di buyback da 1,7 miliardi di euro, avviato il 3 giugno, acquistando il 2,62% del capitale sociale a un prezzo medio di 3,5481 euro per azione.

Da tenere sotto osservazione anche Tim, in seguito al consenso del governo italiano sul fatto che i big tech americani debbano contribuire di più all’uso delle infrastrutture telefoniche. Focus anche su Stm, che potrebbe beneficiare dei risultati positivi di Sap: il colosso tedesco ha registrato un aumento dei ricavi e degli utili nel terzo trimestre 2024 grazie alla domanda di intelligenza artificiale, alzando le previsioni per l’anno. Infine, Recordati vede un rialzo del target price a 48 euro da parte di Barclays.