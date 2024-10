La situazione in Medio Oriente resta incandescente ma le borse oggi dovrebbero sorridere

A breve le notizie in diretta dalla Borsa di Milano e dalle Borse Europee, previste in leggero rialzo all’inizio della giornata mentre la tensione in Medio Oriente rimane alta.

Petrolio in calo, attenzione a Mps e Tim

I prezzi del petrolio rallentano dopo la corsa del 3 ottobre, legata ai timori di un possibile conflitto più ampio in Medio Oriente che potrebbe compromettere i flussi di greggio. I futures del Brent calano dello 0,14%, attestandosi a 77,51 dollari al barile, mentre quelli del Wti statunitense scendono dello 0,14%, a 73,51 dollari. Entrambi si avviano comunque verso un guadagno settimanale di circa l’8%.

A Piazza Affari gli investitori sono ancora in attesa di chiarimenti sulle dichiarazioni del ministro delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, che ha invocato “un contributo di tutti” per il Paese, facendo presagire l’introduzione di nuove imposte per le imprese. Mps rimane sotto i riflettori dopo che il ministro ha confermato l’intenzione del Tesoro di vendere entro fine anno una parte della propria quota, attualmente pari al 26,7%.

Stellantis resta un’osservata speciale, con il titolo che ha recuperato i livelli di due anni fa e il Ceo Carlos Tavares che ha indicato come possibile la sua uscita nel 2026, alla scadenza del mandato. Anche Recordati sarà al centro dell’attenzione dopo l’annuncio dell’acquisizione dei diritti globali di Enjaymo (sutimlimab) da Sanofi, un farmaco biologico unico per il trattamento della malattia dell’agglutinina fredda (CAD), per un valore fino a 1,075 miliardi di dollari.

Sul listino di Milano, riflettori puntati su Eni, che sta valutando la cessione di ulteriori partecipazioni in Plenitude ed Enilive, con l’obiettivo di quotare entrambe le società mantenendo la maggioranza, come dichiarato dall’amministratore delegato Claudio Descalzi. Per Stellantis, invece, il Ceo Carlos Tavares ha indicato la possibilità di andare in pensione nel 2026.

Infine, Tim potrebbe continuare a registrare movimenti, con l’offerta per Sparkle ancora in esame. Ieri, i titoli dell’azienda hanno segnato una delle migliori performance del Ftse Mib.