Fonte: ANSA Ftse Mib positivo, Leonardo rimbalza. Spread poco mosso a 138

Le Borse europee aprono la seduta con lievi rialzi: Francoforte segna un +0,26%, Parigi un +0,21%, Londra un +0,15%, e Milano un +0,09% raggiungendo 34.349,23 punti. Lo spread tra Btp e Bund rimane stabile a 145 punti base, con il rendimento del Btp a 10 anni in calo al 3,77%.

Sul fronte macroeconomico, si attende il dato sull’ISM manifatturiero statunitense, ma l’attenzione principale della settimana è rivolta ai dati sul mercato del lavoro americano previsti per venerdì. Questi dati sono considerati fondamentali dagli investitori, che sperano possano confermare la possibilità di un taglio dei tassi da parte della Fed.

Si rialza Leonardo, bene il comparto gas e oil

Nel FTSE MIB, Brunello Cucinelli registra il maggior rialzo della giornata con un aumento dell’1,76%, portandosi a 89,50 euro. Seguono Leonardo, in crescita dello 0,75% a 21,46 euro, e Moncler, che sale dello 0,55% a 54,98 euro. Leonardo, dopo il crollo del 7,2% il 2 settembre in linea con altri titoli europei del settore difesa, rimbalza dell‘1,31% a 21,58 euro. La flessione precedente era stata causata dai timori che l’avanzata dell’estrema destra AfD in Germania potesse spingere il governo Scholz a ridurre gli aiuti militari all’Ucraina.

Sul listino milanese, i titoli del settore oil meritano attenzione, in particolare Eni, che segna un +0,31% a 14,74 euro. La società di Claudio Descalzi sta affrontando un’importante manutenzione al giacimento petrolifero libico di El Feel, gestito in joint venture con la National Oil Corporation. Bene anche Italgas e Tenaris, entrambe in rialzo dello 0,26%, rispettivamente a 5,085 euro e 13,40 euro, seguite da Terna, anch’essa in aumento dello 0,26% a 7,854 euro.

Nel settore automobilistico, Stellantis perde lo 0,12%, scendendo a 15 euro, dopo aver registrato un calo del 32,24% nelle immatricolazioni in Italia ad agosto, con una quota di mercato che scende al 24,82% rispetto al 28,04% di luglio, sottoperformando il mercato, che ha registrato un calo del 13,37%.

Le elezioni in Germania agitano le borse europee

Tra le principali Borse europee, Francoforte fa un piccolo passo in avanti con un progresso dello 0,26%. Londra si mantiene sostanzialmente invariata, con un moderato aumento dello 0,15%, mentre Parigi registra una crescita contenuta dello 0,21%.

I risultati elettorali in Turingia e Sassonia, dove l’estrema destra di AfD ha ottenuto un forte consenso, hanno intensificato i timori di instabilità politica in Europa, già alimentati dalle difficoltà della Francia nel formare un governo. Claudia Buch, presidente del consiglio di vigilanza della Bce, ha sottolineato che i rischi geopolitici aumentano i rischi di credito, avvertendo le banche di tenerne conto.

Oggi, 3 settembre, Buch interverrà nuovamente alle 14:00 a Francoforte, durante una conferenza congiunta con l’Autorità bancaria europea e la Bce. Inoltre, sono attesi altri discorsi rilevanti: alle 16:00 parlerà Kerstin af Jochnick, membro del Consiglio di Vigilanza della Bce, mentre alle 18:45 sarà la volta di Joachim Nagel, presidente della Bundesbank e membro del consiglio direttivo della Bce.

Spread a 145 punti

I titoli di Stato italiani registrano una partenza positiva sul mercato secondario telematico MTS, con i corsi del decennale in rialzo, in linea con gli altri titoli sovrani core dell’eurozona. In avvio, lo spread tra il Btp decennale benchmark e il corrispondente titolo tedesco si attesta a 145 punti base, rispetto ai 144 punti della chiusura di lunedì.

Il rendimento del Btp decennale benchmark italiano scende leggermente al 3,77%, rispetto al 3,78% della giornata precedente.