Apertura debole per le Borse europee nella prima seduta di una settimana che apre la stagione delle trimestrali

Il Ftse Mib di Milano si mantiene vicino alla parità con un leggero incremento dello 0,07%. Più deboli invece gli altri principali indici europei, con il Cac di Parigi in calo dello 0,19%, il Dax di Francoforte a -0,27% e l’Ibex di Madrid a -0,26%.

Ftse Mib debole con le banche, salgono Saipem e Tenaris

A Piazza Affari Azimut registra il maggior rialzo della giornata con un valore di 24,44 euro, segnando un aumento del 2,47%, ma si muovono in buon progresso anche i titoli petroliferi, grazie ai rialzi del prezzo del greggio: Saipem (+1,18%) in testa, seguito da Tenaris (+0,76%), e Eni (+0,71%).

Ben impostata anche Stellantis (+0,84%), nonostante le notizie che la vedono intenzionata a chiudere e vendere il suo impianto di prova per veicoli in Arizona entro la fine dell’anno. Per quanto riguarda gli altri aumenti, Campari cresce dello 0,67%, toccando 7,832 euro, e Nexi guadagna lo 0,64%, portandosi a 6,018 euro.

In coda viaggiano le utility con Erg (-0,44%), Hera (-0,38%) e A2a (-0,36%). Anche Brunello Cucinelli è in discesa, con una perdita dello 0,73% a 95,00 euro, mentre Iveco Group e Snam cedono rispettivamente dello 0,53% e 0,46%.

Fiacche anche le banche, in particolare Unicredit viaggia in calo dello 0,28% con il governo tedesco che, secondo indiscrezioni della stampa locale, sarebbe al lavoro per ostacolare il deal con CommerzBank; Bper Banca registra una flessione dello 0,44%, chiudendo a 5,83 euro, male anche Intesa Sanpaolo con una flessione dello 0,32% a 3,987 euro mentre Banca Popolare di Sondrio scende dello 0,28%, toccando 7,20 euro.

Spread a 118 punti

Lo spread tra BTp e Bund apre in leggero rialzo. All’inizio della seduta, il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark e il Bund tedesco di pari scadenza si è attestato a 118 punti, in lieve aumento rispetto ai 117 di venerdì, quando aveva toccato il minimo dal fine ottobre 2021. Venerdì sera, le agenzie di rating S&P e Fitch hanno confermato il giudizio sull’Italia, con Fitch che ha migliorato l’outlook da stabile a positivo. Anche il rendimento del BTp decennale è salito leggermente, registrando un 3,38% rispetto al 3,36% della chiusura precedente.

Per Piazza Affari ci si aspetta un’apertura debole nella settimana delle trimestrali

I futures segnalano un’apertura fiacca per le Borse europee all’inizio di una settimana in cui l’attenzione degli investitori sarà rivolta principalmente ai dati macroeconomici e all’avvio della stagione delle trimestrali, che da mercoledì entrerà nel vivo anche in Europa. La Banca Popolare Cinese ha ridotto i principali tassi di interesse sui prestiti, raggiungendo nuovi minimi, mentre continua la spinta all’allentamento per stimolare l’economia

A Piazza Affari oggi attenzione a Eni, che ha incaricato Natixis di individuare potenziali investitori interessati a rilevare una partecipazione di minoranza, fino al 49%, in Enibioch4in, controllata di Enilive. Ma anche Stellantis, che intende chiudere e vendere il suo impianto di prova per veicoli in Arizona entro la fine dell’anno.

Leonardo, in collaborazione con Thales, sta valutando possibili modifiche alla Space Alliance, con la possibilità di rivedere gli assetti azionari. Tuttavia, secondo l’amministratore delegato Roberto Cingolani, non è attualmente in programma.

Infine, Unipol terrà un’assemblea straordinaria lunedì per approvare la fusione per incorporazione di UnipolSai Assicurazioni, Unipol Finance, UnipolPart I e Unipol Investment, oltre a modifiche statutarie e la nomina di quattro nuovi amministratori (15:30).