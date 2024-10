Le borse europee sono attese in calo dopo la frenata del Pil cinese

Borse europee attese in leggero calo in avvio di seduta dopo il rally di ieri e la nuova frenata della crescita cinese

Fonte: ANSA Europa attesa in leggero calo. Italia al test di S&P e Fitch

Le Borse europee si preparano a chiudere la settimana in ribasso, dopo il rally di ieri e il rallentamento della crescita cinese. Nel terzo trimestre, il Pil di Pechino è cresciuto del 4,6% su base annua, segnando il ritmo più lento degli ultimi 18 mesi.

A Piazza Affari, Mps è sotto i riflettori in quanto il figlio di Leonardo Del Vecchio potrebbe presto entrare nel libro soci di una grande banca italiana. Nel settore oil, attenzione a Saipem: il Tribunale del Distretto Federale di Brasilia ha infatti annullato il provvedimento della Controladoria-Geral da União (Cgu) che impediva a Saipem Sa e Saipem do Brasil di stipulare contratti con la pubblica amministrazione brasiliana per due anni, a causa di presunte irregolarità legate a un contratto del 2011. Per quanto riguarda i conti, Brunello Cucinelli ha registrato ricavi di 920,2 milioni di euro nei primi nove mesi del 2024, in aumento del 12,4% a cambi correnti, confermando le stime per l’anno. Danieli, invece, è attesa al test dei conti.

In serata sono attesi i verdetti di S&P e Fitch sul rating italiano.