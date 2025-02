Berkshire, Buffett raddoppia il “cash”: in cassa 334 miliardi di dollari

Fonte: ANSA Il magnate della finanza Warren Buffett

Anno d’ oro per Berkshire Hathaway: liquidità record che supera i 334 miliardi di dollari (raddoppiata rispetto a un anno fa) e un utile operativo di 47,4 miliardi (segnando +27% sul 2023)trainato, in particolare, dalla forte performance del business assicurati e dai rendimenti degli investimenti.

Berkshire, Buffett raddoppia il “cash”

E un monito al Governo degli Stati Uniti (che arriva contestualmente ai timori di molti investitori preoccupati dal fatto che i legislatori statunitensi non riescano a contenere il balzo del deficit fiscale – peggiorandolo – ampliando i tagli alle tasse sostenuti dal presidente Trump) invitato a “fare buon uso dei 26,8 miliardi di tasse che Berkshire Hathaway ha pagato l’anno scorso, li spenda in modo saggio, prendendosi cura di chi – non per sua colpa – nella vita ha ricevuto meno di altri, e mantenendo stabile la nostra valuta”, si legge nell’attesa lettera agli investitori del 94enne Warren Buffett, che di fatto siede su una montagna di contanti.

in cassa 334 miliardi di dollari

Non è la prima volta che “l’oracolo di Omaha”, soprannominato cosi per la sua abilità di previsione negli investimenti finanziari, opta per un approccio conservativo che desta una certa attenzione, con il mercato, che fiuta una imminente correzione oppure, semplicemente, potrebbe trattarsi della ricerca di opportunità più redditizie nel lungo termine.

Senza fornire spiegazioni precise, Buffet ha infatti fatto notare che i mercati americani sono ai massimi storici, ribadendo che Berkshire preferisce sempre investire in buoni business piuttosto che mantenere liquidità.

“Gli azionisti di Berkshire possono essere certi che impiegheremo per sempre una sostanziale maggioranza del loro denaro in azioni, soprattutto americane, per quanto molte di queste abbiano importanti operazioni transfrontaliere”, scrive Buffett. “Berkshire non preferirà mai la proprietà di attività equivalenti alla liquidità rispetto alla proprietà di buone aziende, siano esse controllate o solo parzialmente possedute”.

Verso il passaggio del testimone

Nel 2024, la holding ha venduto azioni per 143 miliardi, a fronte di acquisti per appena 9 miliardi. Al momento, il portafoglio azionario di Berkshire vale 272 miliardi.

Da 60 anni alla guida di Berkshire Hathaway, Buffett, 94 anni, ha anche confermato che Greg Abel, attuale vicepresidente dell’azienda, è pronto a raccogliere il testimone.