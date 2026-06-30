BCE: Lagarde a Sintra delinea nuova strategia su tassi e inflazione

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ANSA Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea

Di fronte a uno scenario incerto la BCE reagisce con il pragmatismo. Nel suo discorso di apertura al consueto Forum di Sintra del 2026, la Presidente della BCE, Christine Lagarde, ha rotto con il passato più recente: con le misure “straordinarie” e la “forward guidance” per tornare a fare affidamento sui pilastri fondamentali della politica monetaria. Il messaggio lanciato è un manifesto di prudenza e stabilità. La BCE non intende fare scommesse sul futuro né legarsi le mani con promesse a lungo termine. In un mondo instabile, l’unica certezza della banca centrale resta l’obiettivo di inflazione del 2%. UN ritorno al passato, riassunto in uno slogan chiaro: “Back to basics” (ritorno ai fondamentali), guidato da dati concreti e decisioni prese “riunione per riunione”.

La fine di un’era straordinaria

Negli ultimi quindici anni, la BCE ha dovuto navigare in acque decisamente agitate, rispondendo a crisi simmetriche e asimmetriche con strumenti non convenzionali: dai tassi di interesse negativi agli acquisti massicci di titoli di Stato (APP e PEPP), fino alle iniezioni di liquidità a lungo termine (TLTRO). Oggi, spiega Lagarde, quel contesto è strutturalmente mutato.

Mentre il bilancio dell’Eurosistema si sta riducendo a un ritmo misurato e prevedibile, gli shock economici odierni colpiscono principalmente il lato dell’offerta (come le tensioni geopolitiche e i costi energetici), piuttosto che quello della domanda. In questo nuovo quadro, l’Europa ha dimostrato una notevole resilienza, creando lo spazio ideale affinché la politica monetaria possa tornare alla sua missione principale: stabilizzare l’inflazione utilizzando i tassi d’interesse come strumento primario.

Il rialzo di giugno non “precauzionale”

Un passaggio chiave del discorso ha riguardato l’analisi dell’ultima mossa di politica monetaria della BCE, che ha visto un aumento dei tassi d’interesse all’inizio di giugno 2026. Lagarde ha respinto con fermezza le interpretazioni di alcuni analisti che avevano definito la manovra come un “rialzo precazionale” (insurance hike).

“È stata una decisione basata interamente su ciò che avevamo davanti agli occhi”, ha precisato la Presidente. Le proiezioni dello staff mostravano infatti un incremento dell’inflazione complessiva e di fondo (core), con un ritorno al target del 2% rinviato solo all’ultimo trimestre del 2027. Lasciare i tassi invariati avrebbe significato condannare l’inflazione a rimanere stabilmente sopra la soglia del 2% sia nel 2027 che nel 2028. La reazione della BCE è stata quindi una scelta calibrata e necessaria, resa possibile da anni di investimenti interni per migliorare l’affidabilità dei modelli predittivi e dei dati macroeconomici.

Il nuovo approccio alla “Framework Guidance”

La vera novità metodologica risiede nella gestione dell’incertezza. Lagarde ha spiegato che, in un mondo in cui gli shock geopolitici possono mutare o riassorbirsi rapidamente (come accaduto di recente con le tensioni nello Stretto di Hormuz), ancorarsi rigidamente a una singola previsione o promettere in anticipo le mosse future (la vecchia forward guidance) è diventato controproducente.

Al suo posto, la BCE ha implementato la “framework guidance” (guida basata sulla reazione a diversi scenari). L’istituto valuta ora le proprie decisioni sulla base di tre criteri ben noti ai mercati: le prospettive di inflazione, la dinamica dell’inflazione di fondo e la forza della trasmissione della politica monetaria.

Aggiungendo alle proprie analisi scenari alternativi — inclusi modelli più miti nel caso in cui i prezzi dell’energia scendano più velocemente del previsto — la BCE si assicura che ogni decisione sia “robusta”, ovvero giustificata in molteplici contesti futuri.

Il mercato come alleato preventivo

Questo cambio di paradigma offre un vantaggio fondamentale: la prevedibilità della funzione di reazione della BCE permette ai mercati finanziari di comprendere in anticipo come reagirà l’istituto al mutare dei dati.

“La politica monetaria inizia a produrre i suoi effetti ancora prima che una decisione ufficiale venga presa”, ha sottolineato Lagarde. È quanto accaduto la scorsa primavera: quando lo shock energetico derivante dal conflitto in Medio Oriente ha iniziato a riflettersi sulle aspettative di inflazione, i tassi di mercato hanno cominciato ad auto-correggersi e a irrigidirsi già a marzo, offrendo alla BCE il tempo necessario per raccogliere ulteriori dati prima del Consiglio Direttivo di giugno. Un meccanismo speculare a quanto avvenuto nell’aprile 2025, quando i mercati avevano inizialmente sovrastimato l’impatto dei dazi statunitensi, salvo poi riallinearsi quando la BCE ha mantenuto una postura d’attesa, chiudendo il ciclo di allentamento al 2%.