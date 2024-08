Fonte: ANSA L'entrata della sede della Ferrari, azienda in grande crescita

La Ferrari, una delle aziende simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo, ha pubblicato i risultati relativi alle performance economiche del secondo trimestre del 2024, descrivendo quindi i primi sei mesi dell’anno. Si è trattato, fino a questo momento, di un anno molto positivo per la società di Maranello.

Ferrari ha infatti fatto registrare una crescita del 16,2% del proprio fatturato, che ha quindi superato 1,7 miliardi di euro nel solo secondo trimestre dell’anno. L’utile ha superato i 400 milioni di euro, con una crescita anche in questo caso molto significativa rispetto al 2023. Riviste al rialzo anche le stime per il resto dell’anno fiscale.

Il secondo semestre 2024 di Ferrari

Ferrari ha pubblicato i dati relativi al secondo trimestre del 2024, che vanno a completare quindi la prima parte dell’anno. Rispetto al 2023, nei mesi tra aprile e giugno l’azienda ha aumentato il proprio fatturato del 16,2%, toccando ricavi per 1,7 miliardi di euro. In aumento, anche se solo del 2,7%, anche le consegne, con quasi 3.500 automobili vendute nel secondo quarto dell’anno. Risultati che vanno a generare un utile di 413 milioni di euro, in crescita del 24% rispetto al 2023.

Unendo questi risultati a quelli ottenuti nei primi tre mesi dell’anno, Ferrari riesce a comporre una prima parte del 2024 molto positiva. Il fatturato ha sfiorato i 4 miliardi di euro, fermandosi poco oltre i 3,9, mentre gli utili viaggiano già verso il superamento del miliardo dal prossimo trimestre, avendo toccato 750 milioni con gli ultimi risultati. Il risultato utile operativo del secondo trimestre è stato infatti di 669 milioni di euro, con un utile per azione di 2,29 euro.

I risultati del secondo trimestre del 2024 sono stati molto positivi per Ferrari, tanto da convincere il consiglio di amministrazione e Exor, la holding che la possiede e che è controllata dalla famiglia Agnelli-Elkann, di aumentare le stime stabilite per il resto dell’anno solare. Nel 2024, secondo queste previsioni, l’azienda genererà ricavi per più di 6,5 miliardi di euro, 100 milioni in più di quanto pronosticato all’inizio dell’anno.

Risultati economici e sportivi

La dirigenza dell’azienda si è mostrata molto soddisfatta di quanto ottenuto nella prima parte dell’anno da Ferrari, sia per i risultati economici eccellenti che per quelli sportivi. Anche se l Formula 1 non ha riservato soddisfazioni se non in alcuni Gran Premi, altre competizioni sono state molto più positive per la scuderia di Maranello.

“Siamo lieti di annunciare risultati finanziari eccellenti nel secondo trimestre del 2024, che dimostrano ancora una volta una solida esecuzione e crescita continua. I nostri ricavi netti e la redditività sono aumentati a doppia cifra grazie al mix di prodotti più elevato e all’accresciuta domanda per personalizzazioni, che ci ha portato ad alzare al guidance per il 2024”, ha detto Benedetto Vigna, amministratore delegato di Ferrari.

“Il trimestre ha visto anche l’inaugurazione del nuovo e-building, durante una settimana di eventi incentrati sull’innovazione sostenibile con i nostri stakeholder, e la nuova vittoria alla 24 Ore di Le Mans” ha poi aggiunto Vigna, sottolineando quindi sia le prospettive future di innovazione dell’azienda che l’importante vittoria alla 24 ore di Le Mans, che segue quella dello scorso anno diventando la seconda consecutiva nella gara francese.