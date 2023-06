Eurosystem: qualità ed eccellenza nel settore dell’edilizia

Grande fermento nel settore dell’edilizia. Grazie anche ai bonus previsti dallo Stato italiano aumentano i nuovi cantieri e si rinnovano le abitazioni e gli edifici aziendali già in uso in favore di una riqualificazione che guarda anche ad una svolta green, sostituendo per esempio materiali che oggi sono ritenuti pericolosi.

Abbiamo trattato di questo tema con l’imprenditore Pierangelo Trapletti raggiungendolo a Gorlago, in provincia di Bergamo. La sua azienda, Eurosystem, opera dal 1981 con grande professionalità e competenza nel settore dell’edilizia, in particolare si occupa di coperture industriali e civili, mettendo a disposizione della clientela tutta l’esperienza maturata sul campo e nelle attività di ricerca e innovazione continua.

Eurosystem realizza coperture edili e tetti, coperture su strutture prefabbricate in cemento, metalliche e tradizionali, sia di nuovi fabbricati che in caso di ristrutturazione. Utilizzando materiali accuratamente scelti in base a rigidi parametri qualitativi, la ditta bergamasca è in grado di garantire affidabilità e solidità di qualsiasi tipo di lavoro.

Dottor Trapletti, ci racconti come nasce Eurosystem, del suo ruolo nell’edilizia.

L’azienda, nella sua veste attuale, nasce nel 1996, con l’ingresso di nuovi soci nella società già esistente dal 1981. Eurosystem si occupa di installare o rifare le coperture di edifici di aziende e abitazioni private. Tra gli interventi correlati ci sono alcuni interventi specifici come la sostituzione, lo smaltimento della copertura in amianto e la posa in opera di nuove soluzioni di isolamento termico e/o acustico.

In che modo avvengono i vostri interventi sugli edifici?

La modalità di lavoro prevede un sopralluogo, durante il quale, l’azienda, grazie alla notevole esperienza, è in grado di individuare diverse soluzioni alternative e personalizzate da sottoporre al committente sulla base della situazione di partenza, del contesto e della propria esperienza decennale. In fase di preventivo siamo in grado di redigere direttamente il computo metrico dell’intervento, necessario per individuare con precisione i diversi aspetti di dettaglio del lavoro che dovrà essere eseguito per la realizzazione dell’intervento nella sua globalità. Questo è particolarmente importante per definire con chiarezza il tipo di lavoro da svolgere e per mettere il più possibile al riparo il committente da imprevisti in fase esecutiva.

Qual è il punto di forza di Eurosystem?

La possibilità di affidarsi a un’impresa in grado di realizzare in autonomia il computo metrico, è molto importante per i committenti che non hanno un tecnico/progettista a supporto in una o più fasi del processo. Eurosystem è un’azienda strutturata, con una squadra di operai molto ampia, un ufficio tecnico e un gruista. Questo ci permette di fornire soluzioni chiavi in mano, che vanno dal preventivo alla realizzazione finale dell’intervento. Gli interventi che possiamo svolgere sono davvero molteplici, chiunque abbia la necessità di affidarsi ad un’azienda seria può visitare il nostro sito web, in questo modo potrà rendersi subito conto delle nostre attività e contattarci per una consulenza.

Quali sono gli aspetti che il committente deve sempre tenere in considerazione quando decide di fare un intervento di questo tipo nella sua proprietà?

Tutti gli interventi richiedono il rispetto di precisi parametri normativi, in particolar modo quando entrano in gioco situazioni particolari come la sostituzione di materiali in amianto/eternit. La parte procedurale e normativa è importante anche nel caso di coperture sulla quali devono essere installati pannelli fotovoltaici: in queste situazioni deve essere rispettata, per la copertura, una specifica normativa antincendio, mirata ad evitare situazioni particolarmente pericolose come lo sviluppo di incendi dovuti a malfunzionamenti dell’impianto fotovoltaico.