Nuovo investimento per EssilorLuxottica che entra in Asia con una partecipazione nell'azienda giapponese Nikon pari al 5%

Fonte: ANSA Essilux ha acquisito una partecipazione in Nikon

Il colosso italo-francese degli occhiali EssilorLuxottica ha investito 170 milioni di euro in una partecipazione pari al 5% delle azioni dell’azienda giapponese Nikon, famosa soprattutto per le sue macchine fotografiche e obiettivi, con prodotti sia per amatori che per professionisti. Un investimento che si era già concretizzato ad agosto ma che, con un recente aumento, è arrivato vicino alla soglia legale di comunicazione.

Essilux è in un momento di espansione degli investimenti e viene da due importanti acquisizioni, quella del marchio di streetwear Supreme e dell’azienda specializzata in strumenti per la chirurgia oftalmica Heidelberg. Attende però a sua volta una mossa di Meta, colosso tech con cui ha sviluppato gli occhiali Ray-Ban smart glasses.

EssilorLuxottica entra in Nikon

Nuovo investimento per il colosso italo-francese degli occhiali EssilorLuxottica. Il gruppo, che di recente ha già speso più di 1,5 miliardi in operazioni di acquisizione, ha rivelato una sua partecipazione nell’azienda giapponese Nikon, che opera nel campo della fotografia e delle lenti. Il legame tra le due aziende è in realtà di lunga data, ma i primi passi della partecipazione azionaria risalgono ad agosto 2024.

Inizialmente le quote sarebbero state molto piccole e quindi non ci sarebbe stato obbligo per Essilux di comunicare l’operazione, ma negli ultimi giorni sarebbero salite al 5% e la società avrebbe deciso di rendere pubblico questo legame. L’investimento è di circa 170 milioni di euro, importante ma non ai livelli delle acquisizioni più recenti di Supreme e di Heidelberg.

La partecipazione in Nikon è la realizzazione di un legame ventennale che unisce l’anima francese del gruppo, Essilor, e la società giapponese. Le due hanno fondato insieme una joint venture nel settore delle lenti, sviluppando prodotti a marchio Nikon che variano dalle lenti ultrasottili a quelle con filtro contro la luce blu emessa dagli schermi dei dispositivi elettronici.

I nuovi investimenti di Essilux e l’arrivo di Meta

EssilorLuxottica è in una fase di espansione degli investimenti, con una differenziazione marcata del proprio modello di business. L’azienda si occupa principalmente di occhiali, ma questo la porta a variare dalla moda alle ottiche di precisione fino all’oftalmologia. In queste direzioni vanno anche gli ultimi investimenti, che hanno portato nel gruppo il famoso marchio di streetwear americano Supreme e l’azienda di strumenti per la chirurgia degli occhi Heidelberg.

Un’operazione da oltre 1,5 miliardi di dollari, avviata in estate e conclusasi all’inizio di ottobre in maniera ufficiale, che ha ulteriormente rafforzato la posizione del gruppo in tutti gli ambiti in cui opera. EssilorLuxottica è la più grande realtà al mondo nel settore degli occhiali, tanto da aver attirato l’attenzione di un colosso della tecnologia come Meta.

L’azienda che controlla Instagram e Facebook ha prodotto insieme a Essilux gli occhiali Ray-Ban smart glasses, che hanno una telecamera incorporata che permette di scattare foto e riprendere video e che può essere collegata con i social di Meta. L’accordo è stato rinnovato per altri 10 anni dopo che la seconda generazione di questi occhiali ha avuto un successo molto importante a livello di vendite. Questo accordo ha suggerito ai mercati che presto Meta potrebbe investire direttamente in una quota di minoranza di EssilorLuxottica.