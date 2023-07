Bollette, le regioni in cui la stangata si sente di più

Il costo dell’energia elettrica e del gas continua a galoppare, ma ogni regione registra aumenti diversi. I prezzi per le famiglie si impennano nonostante calino i costi per l’importazione. Ad aprile luce e gas in Italia hanno registrato un costo medio di gran lunga superiore alla media del 2021.

Il costo dell’energia in Italia

Il dossier intitolato Prezzi dell’energia: dall’import alla distribuzione dell’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese mostra il dettaglio della situazione nelle diverse aree del Paese.

La media italiana segna rincari dell’81,9%. Osservando le aree del Paese si scopre che il caro bollette ha flagellato prima di tutto il Nord-Ovest dove si registrano impennate sui prezzi del 93,1%; segue il Centro con rincari dell’83,2%; poi il Sud (77,7%), il Nord-Est (74,4%) e infine le Isole (73,4%).

Di seguito la classifica dei rincari, regione per regione:

Provincia autonoma di Bolzano – 123,8% Provincia autonoma di Trento – 121,1% Valle d’Aosta – 111% Piemonte – 100,9% Liguria – 95,4% Umbria – 91% Abruzzo – 90,2% Molise – 90% Toscana – 88,9% Lombardia – 88,7% Marche – 81,6% Puglia – 79,9% Lazio – 77,7% Calabria – 76,9% Sicilia – 75% Campania – 73,3% Friuli-Venezia Giulia – 73,2% Emilia-Romagna – 72,4% Sardegna – 68,2% Veneto – 65,3% Basilicata – 53,7%

Questa, poi, la top 10 delle province più tartassate relativamente ai prezzi di elettricità e gas ad aprile 2023 rispetto alla media 2021:

Bolzano – 123,8% Trento – 121,1% Aosta – 111,7% Alessandria – 104% Vercelli – 102,4% Cuneo – 101% Biella – 100,5% Torino – 100,4% Novara – 99,8% Imperia – 96,5%

Le uniche due province con aumenti medi inferiori al 60% sono Sassari (59,7%) e Potenza (53%).

Insomma, l’annunciato calo delle bollette di luce e gas non riesce a contrastare aumenti che nel biennio sono andati da quasi il 50% a ben oltre il 100% degli importi su base biennale.

Bollette in Italia: un caso paradossale

“C’è un paradosso nel nostro Paese: il differente andamento tra prezzi import di energia e costi di elettricità e gas per famiglie e imprese”, denuncia Roberto Boschetto, Presidente di Confartigianato Imprese Veneto con alla mano i dati dell’ultimo report dell’osservatorio di Confartigianato. “Anche in questa fase di discesa dei prezzi nell’import, in Veneto, le nostre imprese pagano ancora il 65,3% in più rispetto la media del 2021. E qui le cose stanno andando meglio che nel resto d’Italia. Il nostro differenziale è il secondo più basso dopo quello della Basilicata +53,7% ma, la media, è del +81,8% ed alcune regioni sono oltre il 100%. Quello che ci penalizza di più è il confronto con i nostri competitor europei dove il differenziale si ferma a +43,4%”.

Perché aumentano i prezzi dell’energia

Il prezzo del gas è disceso nel secondo trimestre e ha trainato al ribasso anche il prezzo dell’energia elettrica. Il motivo va ricercato nella diminuzione della domanda europea (-13% nel 2022 rispetto all’anno precedente). La minore domanda europea non è stata compensata da un significativo aumento della domanda asiatica. E le temperature invernali particolarmente miti hanno aiutato, come ha confermato l’Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente), limitando l’utilizzo degli stoccaggi europei.

In Italia i prezzi dell’energia salgono, anche se il prezzo dell’import scende, anche perché sono gonfiati dalle tasse e dagli oneri di sistema.